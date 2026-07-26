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'यह तो बस शुरुआत है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बिस्तर से ही अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया वीडियो

By Ankit Ojha
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अगली सुबह उठते ही सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो पोस्ट किया और समर्थन करने वाले लोगों के साथ आलोचना करने वालों को भी धन्यवाद दिया।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को ही जंतर-मंतर खाली कर दिया था। इसके बाद अभिजीत दीपके ने अगली सुबह उठते ही अपने बिस्तर से ही विडियो पोस्ट किया और कहा कि आज जाकर नींद पूरी हुई है। दीपके ने इशारे-इशारे में बता दिया है कि यहां से उनकी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत हो गई है और वह रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह तो बस शुरुआत है, कॉकरोच जनता पार्टी को अभी बहुत दूर तक जाना है।'

विरोध करने वालों को भी कहा शुक्रिया

दीपके ने वीडियो में कहा, 'गुड मॉर्निंग, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के पास आराम से सो पाया हूं और बेडरूम में उठ पाया हूं। आज यह नहीं सोचना पड़ रहा है कि शाम को क्या होगा। कोई पैनिक नहीं है और जो पिछले 37 दिन में हुआ वह सब आसान नहीं था। मैं हर समर्थक को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन जिन लोगों ने हमपर भरोसा दिखाया है। आप लोगों के समर्थन के बिना यह नहीं हो सकता। मैं कल सबको धन्यवाद नहीं दे पाया और इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे टाइफाइड हुआ है और बुखार बहुत ज्यादा था। जितने भी लोग जंतर-मंतर पर बने रहे, मैं सबको धन्यवाद देता हूं।'

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उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने हमपर संदेह किया या हमारी आलोचना की, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं. अगर आप लोग सवाल नहीं करते तो हम सुधार ना कर पाते। मैं यही कहना चाहता था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं। यह केवल शुरुआत है। कॉकरोच जनता पार्टी को अभी बहुत दूर तक जाना है। जय हिंद।'

बता दें कि सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगें मान ली हैं। इनमें पहली मांग थी की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी मांग थी कि जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसे वापस ली जाए और नई एफआईआर ना दर्ज हो। तीसरी मांग थी कि नीट के पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही जंतर-मंतर पर छात्र जश्न मनाने लगे और इसके बाद जंतर-मंतर को खाली कर दिया गया।

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क्या चुनाव में उतरेगी सीजेपी?

36 दिनों के इस विरोध प्रदर्शन के बाद सीजेपी को लेकर लोगों के मन में तरह-तरह के विचार उठ रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीजेपी आगे चलकर चुनाव में भी किस्मत आजमा सकती है। हालांकि इसको लेकर सीजेपी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। वहीं अभिजीत दीपके ने यह बात स्पष्ट तौर पर कही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को अभी बहुत आगे जाना है। इससे राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट है कि चुनाव में CJP किस्मत आजमा सकती है।

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Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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