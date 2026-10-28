अभिजीत दीपके को फिर NDA में आने का न्योता, केंद्रीय मंत्री तो स्वागत के लिए तैयार

केंद्रीय मंत्री इससे पहले भी अभिजीत दीपके को लेकर कई बयान दिए हैं। उन्होंने इससे पहले दीपके को पार्टी में आने का ऑफर देते हुए कहा था कि बाबासाहेब आंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए उन्हें उनकी पार्टी से जुड़ जाना चाहिए।

अभिजीत दीपके को केंद्र की NDA सरकार के एक मंत्री की ओर से बुलावा आया है। केंद्रीय मंत्री ने ना सिर्फ अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया, बल्कि यह भी कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने के इसकी जरूरत है। दरअसल यह बातें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास आठवले ने कही हैं।

रामदास आठवले ने हाल ही में एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला न्योता दिया है। इससे पहले भी अभिजीत दीपके को लेकर कई बयान देने वाले रामदास आठवले ने कहा है कि अगर दीपके उनकी पार्टी में आते हैं, तो वे उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया है कि अभिजीत दीपके ने अभी तक उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

बीते मंगलवार को नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आठवले ने कहा, “दीपके भी एक आंबेडकरवादी हैं। मैंने उनसे कहा था कि बाबासाहेब की राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं की जरूरत है। अगर वे हमारे साथ जुड़ते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। अगर वो आते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा।”

पहले भी दिया है न्योता बता दें कि रामदास आठवले ने इससे पहले भी अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी RPI(A) से जुड़ने का न्योता दिया है। सबसे पहले उन्होंने बीते अगस्त महीने में इसका जिक्र किया था। उन्होंने एक बयान में कहा था कि बाबासाहेब आंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए अभिजीत दीपके को उनकी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। इसके बाद से आठवले कई बार दीपके पर टिप्पणी कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने दीपके को अपने समाज का बताया है। हालांकि उन्होंने कई बार CJP और उसके समर्थकों से नाराजगी भी जताई है। इस महीने की शुरुआत में आठवले ने एक बयान में कहा था कि अभिजीत दीपके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।