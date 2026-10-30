हम खुद फंसे हुए हैं, बात को समझिए: अभिजीत दीपके ने चुप्पी की बता दी वजह

कॉकरोच जनता पार्टी ने अगला प्रदर्शन कब होगा या पार्टी का अगला प्लान क्या है, इसका ऐलान अब तक नहीं किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज में अन्य कई मुद्दों पर नहीं बोलने की वजह भी बता दी है।

अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की चुप्पी पर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि वह कुछ चीजों में फंसे हुए हैं और इसके चलते ही कई मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीजेपी जामिया मिल्लिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ है। साथ ही IIT बॉम्बे केस से जुड़े साहिल वाकुडे के में भी साथ है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीजेपी नेताओं के पीछे पुलिस लगा दी गई है।

अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट एक वीडियो में कहा, 'मैं आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जहां आप लोग साहिल वाकोडे के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हो रहा है, उस पर सीजेपी चुप क्यों है? केरल में चल रहे शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर सीजेपी कुछ क्यों नहीं कह रही है? भीमाशंकर में जो हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि सीजेपी उन सभी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीजेपी उन सभी लोगों के साथ खड़ी है।'

मुद्दे गिना दिए दीपके ने कहा, 'साहिल वाकुडे के केस के बारे में मैंने कई बार बोला है। आप मेरे मीडिया बाइट्स उठाकर देख लीजिए, मेरा ट्विटर खोलकर देख लीजिए। जिस तरीके से उसके पैरेंट्स को पुलिस ने उठाया था, उसके खिलाफ भी मैंने बोला है। साहिल वाकुडे के आत्महत्या का कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे ही कई हाशिए पर रहे छात्रों की मौत आत्महत्या की वजह से हुई है। तो उसपर भी हमने बोला है। जामिया और भीमाशंकर पर आते हैं। उसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। अभी मैंने बयान जारी किया है।'

बताया क्यों साध रखी है चुप्पी दीपके ने लोगों से अपील की है कि सीजेपी के पास बहुत संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीजेपी कोई 30-40 साल पुराना संगठन नहीं है, जहां उसके पास बहुत बड़ा कैडर है, जहां पर उसके पास दुनियाभर के संसाधन है। सीजेपी 3-4 महीने पहले शुरू हुई एक पहल है और जो आपको सपोर्ट से इतना बड़ा बन गया है और आपके सपोर्ट से इतना सफल हुआ है।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन उसके बाद भी अभी हम अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, जहां मैं दो बार जो होकर आया हूं। आशु और सौरभ 8 दिनों तक जेल में रहे। हमारे सैकड़ों वॉलिंटियर्स को हिरासत में ले लिया गया था। सड़कों पर घसीटे गए थे। हम उन चीजों से भी निपट रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी जो जंग हैं, उनसे तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश में जो कोई भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, सीजेपी उनके साथ खड़ी है।'

उन्होंने कह, 'मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम किसी चीज पर नहीं बोल पा रहे हैं तुरंत तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं हैं, जिसके पास बहुत से संसाधन हैं। हम थोड़े ही लोग हैं और आपके सहयोग से हम अभी तक काम कर पाए हैं। आगे चलकर हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हर मुद्दे पर बोलने की कोशिश करेंगे।'

पुलिसवाले पीछे लगाने के आरोप सीजेपी प्रमुख ने कहा, 'लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम झेल रहे हैं अभी, वो भी बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे पीछे कई पुलिसवाले लगा दिए, कई केस लगा दिए। कई वॉलिंटियर्स को हिरासत में ले रखा था। उसकी वजह से हम लोग खुद ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां हमें उन चीजों से भी निपटना है और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी बात करनी है। प्लीज हमारी हालत समझने की कोशिश कीजिए। हम यह कहीं पर भी नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं।'