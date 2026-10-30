हम खुद फंसे हुए हैं, बात को समझिए: अभिजीत दीपके ने चुप्पी की बता दी वजह
कॉकरोच जनता पार्टी ने अगला प्रदर्शन कब होगा या पार्टी का अगला प्लान क्या है, इसका ऐलान अब तक नहीं किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज में अन्य कई मुद्दों पर नहीं बोलने की वजह भी बता दी है।
अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की चुप्पी पर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि वह कुछ चीजों में फंसे हुए हैं और इसके चलते ही कई मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सीजेपी जामिया मिल्लिया में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ है। साथ ही IIT बॉम्बे केस से जुड़े साहिल वाकुडे के में भी साथ है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीजेपी नेताओं के पीछे पुलिस लगा दी गई है।
अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट एक वीडियो में कहा, 'मैं आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, जहां आप लोग साहिल वाकोडे के बारे में क्यों नहीं बोल रही है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हो रहा है, उस पर सीजेपी चुप क्यों है? केरल में चल रहे शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन पर सीजेपी कुछ क्यों नहीं कह रही है? भीमाशंकर में जो हो रहा है, उस पर आप चुप क्यों हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि सीजेपी उन सभी के साथ है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीजेपी उन सभी लोगों के साथ खड़ी है।'
मुद्दे गिना दिए
दीपके ने कहा, 'साहिल वाकुडे के केस के बारे में मैंने कई बार बोला है। आप मेरे मीडिया बाइट्स उठाकर देख लीजिए, मेरा ट्विटर खोलकर देख लीजिए। जिस तरीके से उसके पैरेंट्स को पुलिस ने उठाया था, उसके खिलाफ भी मैंने बोला है। साहिल वाकुडे के आत्महत्या का कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे ही कई हाशिए पर रहे छात्रों की मौत आत्महत्या की वजह से हुई है। तो उसपर भी हमने बोला है। जामिया और भीमाशंकर पर आते हैं। उसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। अभी मैंने बयान जारी किया है।'
बताया क्यों साध रखी है चुप्पी
दीपके ने लोगों से अपील की है कि सीजेपी के पास बहुत संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि सीजेपी कोई 30-40 साल पुराना संगठन नहीं है, जहां उसके पास बहुत बड़ा कैडर है, जहां पर उसके पास दुनियाभर के संसाधन है। सीजेपी 3-4 महीने पहले शुरू हुई एक पहल है और जो आपको सपोर्ट से इतना बड़ा बन गया है और आपके सपोर्ट से इतना सफल हुआ है।'
उन्होंने कहा, 'लेकिन उसके बाद भी अभी हम अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, जहां मैं दो बार जो होकर आया हूं। आशु और सौरभ 8 दिनों तक जेल में रहे। हमारे सैकड़ों वॉलिंटियर्स को हिरासत में ले लिया गया था। सड़कों पर घसीटे गए थे। हम उन चीजों से भी निपट रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारी जो जंग हैं, उनसे तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस देश में जो कोई भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, सीजेपी उनके साथ खड़ी है।'
उन्होंने कह, 'मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हम किसी चीज पर नहीं बोल पा रहे हैं तुरंत तो हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं हैं, जिसके पास बहुत से संसाधन हैं। हम थोड़े ही लोग हैं और आपके सहयोग से हम अभी तक काम कर पाए हैं। आगे चलकर हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हर मुद्दे पर बोलने की कोशिश करेंगे।'
पुलिसवाले पीछे लगाने के आरोप
सीजेपी प्रमुख ने कहा, 'लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम झेल रहे हैं अभी, वो भी बड़ी चीज है, क्योंकि हमारे पीछे कई पुलिसवाले लगा दिए, कई केस लगा दिए। कई वॉलिंटियर्स को हिरासत में ले रखा था। उसकी वजह से हम लोग खुद ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां हमें उन चीजों से भी निपटना है और साथ ही दूसरे मुद्दों पर भी बात करनी है। प्लीज हमारी हालत समझने की कोशिश कीजिए। हम यह कहीं पर भी नहीं कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खड़े हैं।'
हाल ही में दीपके और सौरभ दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत सीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। रांका और दास को जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद भी वहां नारेबाजी करने के चलते हिरासत में लिया गया था। दोनों करीब 8 दिनों तक तिहाड़ में रहे थे। जबकि, शिंदे को मुचलके पर छोड़ दिया गया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें