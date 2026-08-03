क्या आपके नेता अपनी असली डिग्री दिखाएंगे? अभिजीत दीपके का BJP पर पलटवार
सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दिपके के पिता के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की है, जो एक रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था।
NEET पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन को लीड करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने विदेश में अपनी पढ़ाई के खर्च के मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वह अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन लेटर दिखाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी पलटवार किया कि क्या उनके नेता अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हैं?
अभिजीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, "मैंने अभी देखा कि किसी BJP के कार्यकर्ता ने मेरे ऊपर RTI फाइल की है और वह जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या आपके नेता अपनी डिग्री दिखाएंगे? मैं अपना स्कॉलरशिप लेटर और एजुकेशन लोन लेटर दिखाने के लिए तैयार हूं।"
दीपके ने आगे कहा, "क्या आपके नेता उनकी असली डिग्री दिखाएंगे? और मुझे समझ नहीं आता इन लोगों को एजुकेशन से इतनी क्या परेशानी है। अगर कोई आम घर का लड़का बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर आ गया तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? आप लोग एजुकेशन के इतने खिलाफ क्यों हो?"
एजुकेशन लोन अभी बाकी है: अभिजीत दीपके
दरअसल सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने शनिवार को कहा कि उन्होंने दिपके के पिता के वित्तीय मामलों की जांच की मांग की है, जो एक रिटायर सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था।
इससे पहले उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यी में कहा, "जो लोग मेरी शिक्षा के लिए मिलने वाले पैसे की जांच करना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं।”
उन्होंने कहा, “मुझे बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी, और बाकी रकम के लिए मैंने एजुकेशन लोन लिया था। यह अभी भी लंबित है और इसे चुकाना बाकी है। यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है।”
बोस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने वाले दीपके जून में भारत लौटे और उन्होंने NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए और सुधारों की मांग करते हुए धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की।
पीड़ित परिवारों को अब तक नहीं मिला मुआवजा
न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए अभिजीत दिपके ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र ने अभी तक आत्महत्या करने वाले NEET-UG उम्मीदवारों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया है।
उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि सरकार यह करे नहीं तो हमें फिर से विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा।"
दिपके ने आगे कहा, "हमने NEET उम्मीदवारों के परिवारों को भी मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने की मांग की थी, जिनकी कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई। किसी भी परिवार को सरकार से मुआवजा नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि सरकार ने कहा है कि इसके लिए उसे नियमों और मानदंडों की जांच करनी होगी। जब सांसदों/विधायकों को खरीदना होता है, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मुआवजा देने के लिए पहले नियमों की जांच करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि उनकी मंशा सही नहीं है।"