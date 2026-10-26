कल किसी और की सरकार आ गई तो, कांग्रेस के साथ रिलेशन पर बोले अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके का कहना है कि वह अगर मकसद एक होगा तो राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि वह कांग्रेस या किसी भी अन्य राजनीतिक दल के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं।

अभिजीत दीपके का अगला कदम क्या होगा, यह अब तक कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। हालांकि, उन्होंने कहा है कि वह आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने संबंध को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने सीजेपी को एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप बताया है। साथ ही कहा है कि अगर राजनीतिक दलों का मकसद सही होगा, तो उन्हें CJP सपोर्ट करेगी।

शुक्रवार को द रेड माइक से बातचीत में अभिजीत दीपके से कांग्रेस के साथ संबंध और आगे की रणनीति समेत कई सवाल पूछे गए थे। इस दौरान उन्होंने वजह भी बताई है कि क्यों कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़ी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करने की बात से इनकार नहीं किया है।

अभिजीत दीपके ने वजह बताई दीपके से जब पूछा गया कि कांग्रेस के साथ आपका कैसा संबंध है। इसपर उन्होंने कहा, 'देखिए हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे मतलब ये ना मतलब मुझे पता नहीं ये नैरेटिव क्यों बन रहा है जहां पर अपोजिशन सीजेपी से लड़ रहा है सीजेपी अपोजिशन से लड़ रहा है नहीं अपोजिशन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रहा है सीजेपी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ रही है।'

उन्होंने कहा, 'हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, वो एक ही है। अब इसमें ये है कि सीजेपी एक इंडिपेंडेंट प्रेशर ग्रुप है हम अब सीजेपी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, तो 25 मिलियन युवाओं का क्या जिन्होंने हमें फॉलो करा है। उन्होंने हमें इसलिए फॉलो करा है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र प्रेशर ग्रुप हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ना चाहते।'

राहुल गांधी के समर्थन का दावा दीपके ने कहा, 'तो उसमें अगर मकसद सही है, तो हम हमारा समर्थन देंगे और हमने ऐसा किया भी। जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया था, तो मैंने उसके बारे में बोला था। मैंने उसके खिलाफ बोला था। वैसे ही अगर जो भी लोग एक मकसद के लिए साथ में आते हैं हम कॉज के ऊपर साथ आएंगे और समर्थन देंगे, लेकिन अगर हम साथ खड़े हो गए वो इस देश के युवाओं को चाहिए नहीं। युवाओं की सबसे बड़ी चिंता ही यही थी कि देश के दल उनकी बात नहीं सुन पा रहे थे।'

उन्होंने कहा, 'यही वजह है कि इतने कम समय में इतने लोग सीजेपी के साथ जुड़े। हमारी मुख्य प्राथमिकता है कि जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप हैं जो उनके साथ खड़े हैं।'

अभिजीत दीपके बोले- कल उठ सकते हैं सवाल दीपके ने कहा, 'हम क्योंकि आज अगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो जाते, शिवसेना के साथ खड़े हो जाते, कल को सरकार किसी और की आ जाती है तो यही लोग हमें बोलेंगे तुम इनके साथ खड़े थे। तुम कैसे इनके साथ खड़े थे? देखो आज ये लोग क्या कर रहे हैं सरकार में आकर? तो जवाब तो देना पड़ेगा ना हमें इन लोगों को।'

साजिश के लगाए आरोप उन्होंने कहा, 'ये जानबूझकर बनाया जा रहा है। ये तरीके होते हैं। जब भी कोई आंदोलन मजबूत होता है और अकेला उसको कोई करता नहीं है। कई समूह होते हैं और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। तो इस आंदोलन को नुकसान कैसे पहुंचाएं। जो ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें आपस में भिड़ा दो। ब्रिटिश भी यही करते थे। ये लोग भी यही कर रहे हैं।'