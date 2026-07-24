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'यह विपक्ष का आंदोलन नहीं', कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए अभिजीत दीपके

By Ankit Ojha
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सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भड़कते हुए कहा कि यह आंदोलन विपक्ष का नहीं बल्कि युवाओं और देश का है। इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक पर टिप्पणी की थी।

Abhijeet Dipke
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भड़के अभिजीत दीपके

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद विपक्ष के कई नेता उनपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक को 'अन्ना-2' कहा कि अभिजीत दीपके भड़क गए। दीपके ने कहा कि यह आंदोलन युवाओं और राष्ट्र का है। यह विपक्ष का विरोध प्रदर्शन नहीं है। यह आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने वाला है। बता दें कि इमरान मसूद ने कहा था, ये अन्ना पार्ट टू हैं। 12 साल अन्ना खामोश रहे और अब वांगचुक खामोश रहेंगे।

इमरान मसूद ने क्या कहा था?

मसूद ने कहा, हमें तो पहले दिन से पता था। कल आप सरकार के साथ डील कर रहे थे। वहां कोई छात्र भी था क्या? सारे लद्दाख के लोग थे? आपकी अपनी डील हो रही है। आपने अपने आप डील की है। इसके अलावा सरकार के साथ और क्या है। बता दें कि छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद विपक्ष सरकार पर आक्रामक मोड में है। राहुल गांधी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक सदन में चर्चा भी नहीं होगी।

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बता दें कि वांगचुक के अनशन खत्म करने पर दीपके ने खुशी हाजिर की थी और कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। एक दिन पहले दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील भी की थी। हालांकि विपक्ष के कई नेताओं को यह रास नहीं आया। विपक्ष इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। वहीं संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। शुक्रवार को भी सदन में चर्चा नहीं हो सकी और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगति कर दी गई है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात वीडियो जारी करके पेपर लीकर पर सख्त कदम उठाने की बात कही थी। इसपर राहुल गांधी ने कहा, 'मान्यवर मोदी जी, हमारे विद्यार्थी (शिक्षा मंत्री) धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस निरर्थक वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। तीन काम कीजिए-पहला, प्रधान को हटाइए; दूसरा, विद्यार्थियों की पिटाई करने वालों को सजा दीजिए और तीसरा, माफी मांगिए।'

भ्रष्टाचार का पुरस्कार बांट रही सरकार- दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार जिम्मेदारी तय करने के बजाय भ्रष्टाचारियों को इनाम दे रही है। उन्होंने कहा, बीती रात शिक्षा मंत्रालय के सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया और एनीमल हज्बंड्री डिपार्टमेंट से आईएएस को लाकर यहां बैठा दिया गया, जिनपर कई करोड़ के घोटाले के आरोप हैं। जो कुछ भी हो रहा है सिस्टम में करप्शन की वजह से है। एक को हटाकर दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपी को लाकर बैठा देना देश के युवाओं का अपमान है। दीपके ने कहा, क्या सरकार चाहती है कि हम इसे स्वीकार कर लें? यह जिम्मेदारी नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम नहीं रुकेंगे।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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