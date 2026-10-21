'कोई गार्डन में नहीं घूमेगा' सौरभ दास-आशुतोष रांका की रिहाई के बाद दीपके का रोहित शर्मा वाला अंदाज

कॉकरोच जनता पार्टी के आशुतोष रांका और सौरभ दास की रिहाई के बाद अभिजीत दीपके ने रोहित शर्मा के गार्डन मीम का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अब उनके बिना कोई भी अकेले गार्डन में नहीं घूमेगा।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के दो बड़े चेहरे सौरभ दास और आशुतोष रांका को 7 दिनों की हिरासत के बाद जमानत मिल गई है। सुनवाई के दौरान दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने पहले फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया। अब इस फैसले को लेकर सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने क्रिकेटर रोहित शर्मा के वायरल बयान (गार्डन) का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने आशुतोष रांका और सौरभ दास को संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई भी उनके (दीपके) के बिना गार्डन में अकेले नहीं घूमेगा।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किए पोस्ट में अभिजीत दीपके ने आशुतोष रांका और दास को अपने से बड़ा बताने पर हो रही ट्रोलिंग का भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “सौरभ और आशु के मुझसे अच्छे ही नहीं बल्कि बड़े नेता हैं। मैं अपने लीडर का आदेश मानकर खुश हूं। उनके लिए जान हाजिर है।” इसके बाद दीपके ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे रोहित शर्मा का वायरल बयान के तर्ज पर आशुतोष रांका और सौरभ दास को संदेश दिया। उन्होंने लिखा, "लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा।"

रोहित शर्मा का गार्डन मीम- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एक मैच के दौरान यह बयान दिया था। वहां स्टंप माइक में यह सब रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद यह तुरंत ही वायरल हो गया। दरअसल, खिलाड़ी मैदान में सुस्ती दिखाते हुए इधर-उधर घूम रहे थे। तभी रोहित शर्मा ने झुंझलाहट दिखाते हुए कड़क अंदाज में कहा था कि कोई भी गार्डन में घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए… स्टंप माइक से बाहर आने के बाद यह बयान वायरल हो गया। इस पर काफी मीम्स बने थे।

आशुतोष रांका और सौरभ दास के हिरासत में लिए जाने के दौरान कहां थे अभिजीत दीपके? अभिजीत दीपके और उनके कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के लिए यह बयान इसलिए और भी ज्यादा रिलेटिवल हो गया क्योंकि, जिस दिन रांका और दास को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन दीपके उनके साथ नहीं थे। दीपके की दादी का देहांत हो गया था। इसलिए वह अपने गृह नगर लौट गए थे। इसी दौरान जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर डिनोटिफाई करने का विरोध करने के लिए दास और रांका ने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर झंडा फहराया था। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था।