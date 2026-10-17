जो नहीं करना था, वही कर गए अभिजीत दीपके, गले में बांध ली खतरे की घंटी
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन इसके लिए उन्हें पीस बॉन्ड पर साइन करना पड़ा है। अब अगर इसका उल्लंघन होता है तो दीपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के तिरंगा मार्च के शुरू होते ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दीपके को शनिवार शाम को कोर्ट से जमानत मिलने पर रिहा कर दिया गया। दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ शर्तें लगा दीं। इन शर्तों का पालन करना अब दीपके के लिए मजबूरी बन जाएगा। इतना ही नहीं, दीपके ने वह गलती कर दी, जो सीजेपी के हिसाब से भविष्य के प्रोटेस्ट के लिए उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल, दीपके को पीस बॉन्ड पर भी साइन करवाया गया है। इसे साइन करके एक तरह से दीपके ने अपने गले में खतरे की घंटी बांध ली है। अगर इस बॉन्ड का उल्लंघन होता है तो पुलिस दीपके पर कार्रवाई कर सकती है। इससे उनके भविष्य में जेल जाने का खतरा बना रहेगा।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''शांति बॉन्ड में दिए गए आश्वासन के आधार पर दीपके को छोड़ दिया गया है। लिखित आदेश का हम लोग इंतजार कर रहे हैं।'' जैसे ही लिखित आदेश आया, दीपके को रिहा कर दिया गया और वे फिर से उस घर में पहुंच गए, जो दिल्ली में उनका ठिकाना है। शांति बॉन्ड पर साइन करने की वजह से दीपके को अब भविष्य में वो सभी शर्तें माननी होंगी, जो उसमें लिखी होंगी।
जेल में हैं सीजेपी के दो बड़े नेता दास और रांका
शुक्रवार को कनॉट प्लेस में कॉजपा के 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के झंडेवालान स्थित घर से बाहर निकलते ही अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया गया था। दीपके से पहले सीजेपी के दो बड़े नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास पर पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। दोनों ने पहले पीस बॉन्ड साइन किया था, और बाद में उन्होंने जंतर-मंतर का गेट फांदकर तिरंगा लहराया। दोनों को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। रांका और दास को कोर्ट ने पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जो बॉन्ड उन्होंने पहले साइन किया था, उसके उल्लंघन की भी धाराएं लगी हैं।
पीस बॉन्ड साइन कर फंस गए थे दास और रांका
10 अक्टूबर को सीजेपी के बुलाए गए प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मुंबई से जब दीपके, दास और रांका दिल्ली आए तो उन्हें एयरपोर्ट में फ्लाइट से ही हिरासत में ले लिया गया। दिन भर जंतर-मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहुंचने नहीं दिया और फिर जब माहौल ठंडा हुआ तो तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया। यहां पर सीजेपी नेताओं से एक साल तक शांति भंग न करने वाला बॉन्ड साइन करवाया गया और बाद में जब वे जंतर-मंतर का गेट फांदकर अंदर पहुंचे तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
शांति बॉन्ड भरकर अब दीपके पर क्या होगी जिम्मेदारी?
एक साल के लिए शांति बॉन्ड भरने वाले अभिजीत दीपके पर सालभर तक ऐसा कोई काम नहीं करना होगा, जिससे प्रशासन को लगे कि शांति भंग हो रही है। जब किसी भी शख्स से बॉन्ड भरवाया जाता है तो उससे शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। इससे दीपके की जिम्मेदारी बढ़ गई है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन करने जैसे उनके प्रोटेस्ट पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि पहले से ही रांका और दास जेल में बंद हैं। अगर दीपके भी बॉन्ड का उल्लंघन करके जेल जाते हैं तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आंदोलन को कौन आने वाले समय में दिशा देगा। किसी भी आंदोलन में प्रदर्शनकारी तभी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं, जब उसका नेतृत्व डटकर आगे खड़ा होता है। वह दिशा-निर्देश देता है और कब कहां किसे प्रदर्शन करना है, ऐसे कार्यक्रमों को भी तय करता है, लेकिन दीपके की एक गलती उन्हें भी उनके दोनों नेताओं रांका और दास के पास पहुंचा सकती है। ऐसे में उन्हें भविष्य में बेहतर तरीके से रणनीति बनानी होगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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