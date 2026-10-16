अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, CJP के तिरंगा मार्च के बीच ऐक्शन
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दीपके पंचकुइंया रोड स्थित एनसीपी प्रवक्ता के घर से निकले ही थे, तभी पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 का हवाला दिया है।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'तिरंगा मार्च' के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ ले गई है। पुलिस ने बीएनएस 163 का हवाला दिया। उन्हें पंचकुइंया रोड स्थित एनसीपी प्रवक्ता के घर से निकलते ही पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इस दौरान, दीपके पुलिस से यह सवाल करते भी सुने गए कि आखिर उन्होंने उल्लंघन क्या किया है? वह तो अभी सीपी भी नहीं पहुंचे हैं।
भारी मीडियाकर्मियों के जमावड़े के बीच अभिजीत दीपके ने हिरासत में लिए जाने पर पुलिस से कहा, ''मैंने कौन सा उल्लंघन किया है? मैं तो अकेला हूं, बाकी तो मीडियावाले हैं।'' दीपके कहते हैं कि सीपी जाने पर मनाही है, लेकिन मैं तो अभी घर से ही नहीं निकला हूं। इस पर पुलिस ने कहा कि हम प्रिंवेटिव कस्टडी में ले रहे हैं।
सीजेपी ने शाम पांच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लोगों से तिरंगा लेकर पहुंचने की अपील की थी। इसमें शामिल होने के लिए दीपके मुंबई से पिछले दिनों दिल्ली भी पहुंचे थे। सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। पिछले दिनों 10 अक्टूबर को भी सीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन लोग जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा होने की वजह से नहीं पहुंच सके थे। सीजेपी को इन प्रदर्शनों में कांग्रेस, लेफ्ट दलों समेत विपक्ष का साथ मिल रहा है।
दीपके को पुलिस ने थमाया था नोटिस
मार्च न करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दीपके को नोटिस भी थमाया था। मार्च शुरू होने से कुछ घंटे पहले पुलिस के 20 से अधिक पुलिसकर्मी दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके के आवास पर पहुंचे और प्रदर्शन नहीं करने को लेकर नोटिस थमाया। अधिकारियों के अनुसार नोटिस में कनॉट प्लेस में निषेधाज्ञा लागू होने, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार, अस्पताल और अहम सरकारी इमारतें होने के साथ-साथ भगदड़ मचने की आशंका का हवाला दिया गया है।
एनडीएमसी ने पार्क को दो दिन के लिए किया बंद
सीजेपी ने आज शाम पांच बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में 'लहरा दो तिरंगा' मार्च बुलाया है। हालांकि, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 16 और 17 अक्टूबर के लिए सेंट्रल पार्क को बंद कर दिया है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नई दिल्ली इलाके में 6,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 220 कंपनियों को तैनात किया है। यह नोटिस कनॉट प्लेस के थाना प्रभारी (एसएचओ) की ओर से जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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