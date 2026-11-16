अभिजीत दीपके का योगी के खिलाफ क्या प्लान, UP में उतार दी सबसे बड़ी टीम

CJP ने हाल ही में 10 राज्यों में अपनी प्रदेश स्तरीय समितियों का ऐलान कर दिया है। ताजा घोषणा में सबसे बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में उतारी गई है। खास बात है कि ऐलान ऐसे समय पर हुआ है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं।

अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विस्तार कर चुकी है। हाल ही में पार्टी ने 10 राज्यों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। खास बात है कि CJP की तरफ से सबसे बड़ी समिति उत्तर प्रदेश में उतारी गई है, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि, पार्टी पहले ही चुनाव लड़ने को लेकर अपनी बात स्पष्ट कर चुकी है।

राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर में पार्टी ने पदाधिकारियों की घोषणा की है। इनमें सबसे ज्यादा 16 सदस्य यूपी की समिति में हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि लक्ष्य विधानसभा स्तर तक जाने का है। ये नेता निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरफ से छूटे वादों और कामों को लेकर जिम्मेदार ठहराएंगे।

किस राज्य में कितने इसके बाद 15 सदस्य महाराष्ट्र में हैं। वहीं, झारखंड में 14 और इतने ही पूर्वोत्तर के राज्यों में उतारे गए हैं। खास बात है कि पार्टी ने बिहार में 13 नेताओं की नियुक्ति की है। पश्चिम बंगाल में 12, हरियाणा में 6, राजस्थान में 5, उत्तराखंड में 6 और जम्मू-कश्मीर में 4 सदस्य हैं। इससे पहले पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर टीम का ऐलान किया था, जिसके संयोजक अभिजीत दीपके बने थे।

क्षितिज पगार को पश्चिमी जोन और डॉक्टर विवेक सांगवान को उत्तरी जोन का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मुहम्मद जुनैद और गीगराज जोरली को उत्तरी जोन समन्वय समिति का सदस्य बनाया गया है।

क्या UP में चुनाव लड़ेगी अभिजीत दीपके की CJP पार्टी ने चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सीजेपी सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सुभाश्री दास ने कहा, 'हम पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप हैं और वैसे ही बने रहना जारी रखेंगे। भविष्य में कोई भी राजनीतिक दल खड़ा करने की योजना अभी नहीं है।' इससे पहले दीपके समेत शीर्ष नेता भी राजनीति में तत्काल आने से इनकार कर चुके हैं।

क्या करेंगी ये टीमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने अखबार को बताया था कि ये सदस्य राज्य स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम क्षेत्र वार काम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र होंगे। जैसे जैसे पार्टी की सदस्यता का विस्तार होता है, तो हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे।' उन्होंने यह भी बताया है कि पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है।

उन्होंने कहा, 'हमने महाराष्ट्र में शुरुआत कर दी है, जहां हम कॉलेजों में जा रहे हैं। आज भी हम सार्वजनिक जगहों पर गए थे। आशुतोष समेत हमारे सदस्य पहले ही और लोगों को सीजेपी में शामिल करने के लिए हरियाणा गए हैं।'

भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन खास बात है कि SIR समेत कई मुद्दों को लेकर सीजेपी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। दीपके ने दावा किया था कि भाजपा साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी। दीपके ने कहा था, '2029 के लिए तैयार रहिए। वह निश्चित रूप से सत्ता से बाहर होंगे।' उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन चुनाव के जरिए ही होगा।