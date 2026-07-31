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गलतफहमी में मत रहो, अगर नहीं सुधरे तो... सरकार को अभिजीत दीपके की खुली चेतावनी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार को लिखित में कहना चाहिए कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर जितने भी केस लगेंगे, वे वापस लेंगे। साथ ही, चेतावनी भी दी कि सरकार को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के साथ गुस्सा ठंडा हो गया है।

Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party Warns Government Dont be in Any Delusion if You Dont Imrpove Then
अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रमुख अभिजीत दीपके ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार को गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि एक मंत्री के इस्तीफे के बाद गुस्सा ठंडा हो चुका है। इस भ्रम में न रहे सरकार। दीपके ने कहा कि लोगों में बहुत गुस्सा है और वह गुस्सा सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ है। अगर ये लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे और स्टूडेंट्स को परेशान करते रहेंगे तो हम फिर सड़क पर उतरेंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन है, इस पर दीपके ने कहा कि यह हम बता देंगे।

आजतक से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, ''सरकार को लिखित में कहना चाहिए कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर जितने भी केस लगेंगे, वे वापस लेंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को परेशान नहीं किया जाएगा। पुलिस ने 20 जुलाई को बहुत खून बहा दिया, शायद इससे उनका अभी तक मन नहीं भरा है। बिहार में एके 47 और दिल्ली में पेलेट गन इस्तेमाल किए गए हैं।''

दीपके ने कहा कि हिस्ट्रीशीटर या फिर अपराधी बाहर घूम रहे थे तो यह दिल्ली पुलिस की गलती है। पुलिस अमित शाह के अंडर काम करती है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि ये प्लांट किए गए लोग थे। मैं कह रहा था कि भाजपा वाले कुछ गुंड भेजेंगे इस आंदोलन में गड़बड़ी करने के लिए। जंतर-मंतर पर पत्थर से भरा हुआ ट्रक भेजा था और पूरी डैमेज वैन खड़ी की थी।

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दीपके ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग

इससे पहले, दीपके ने राहुल गांधी की अमित शाह के इस्तीफे वाली मांग का भी समर्थन किया। साथ ही, दावा किया कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही दिया होगा और उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। दीपके ने मध्य महाराष्ट्र में अपने गृह नगर छत्रपति संभाजीनगर स्थित आवास पर मीडियाकर्मियों से कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है।

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जंतर-मंतर पर आंदोलन के बाद प्रधान का हुआ था इस्तीफा

अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। इसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, जहां पर इसे काफी समर्थन मिला। इसके बाद दीपके अमेरिका से वापस भारत लौटे और नीट पेपर लीक के मामले में जंतर-मंतर पर आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और 20 जुलाई को संसद चलो मार्च रखा गया। इसी में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की घटना सामने आई, जिससे आंदोलन और बढ़ गया। दिल्ली के कई इलाकों में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में सरकार को मजबूर होना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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