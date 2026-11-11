अभिजीत दीपके के करीबी सौरभ दास ने की सोनिया गांधी की तारीफ, बोले- शालीनता की मिसाल
सोनिया गांधी की किताब पर सौरभ दास ने कहा कि खासकर हाल के सालों में जब पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ ने सारी शालीनता खो दी है, वह डटी रहीं और देश को सिखाया कि काम करने का एक बेहतर रास्ता और तरीका भी है। इसी वजह से, सोनिया गांधी पब्लिक लाइफ में ताकत और शालीनता की मिसाल हैं।
सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ बाजार में आ चुकी है। इसमें सोनिया गांधी के निजी जीवन से लेकर राजनैतिक जीवन तक की बातें शामिल हैं। किताब खूब बिक रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और अभिजीत दीपके के करीबी माने जाने वाले सौरभ दास ने भी यह किताब खरीदी है और सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। दास ने सोनिया गांधी को ताकत और शालीनता की मिसाल बताया है।
सोनिया गांधी के बारे में सीजेपी प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि सबसे बुरे मुश्किल हालात का सामना करने के बावजूद, खासकर एक महिला पॉलिटिकल लीडर के तौर पर और लगातार पर्सनल हमलों का सामना करने के बावजूद, खासकर हाल के सालों में जब पॉलिटिक्स और पब्लिक लाइफ ने सारी शालीनता खो दी है, वह डटी रहीं और देश को सिखाया कि काम करने का एक बेहतर रास्ता और तरीका भी है। इसी वजह से, सोनिया गांधी पब्लिक लाइफ में ताकत और शालीनता की मिसाल हैं।''
दास ने बताया, ''अभी कुछ मीटिंग खत्म कर ही रहा था कि मैंने देखा कि सोनिया गांधी जी की किताब बिलॉन्गिंग रिलीज हुई है। मुझे लगता है कि देशभर में बहुत से लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक थे। इसलिए मैंने भी किताब खरीदी और मैं इसे पढ़ने के लिए सच में उत्सुक हूं। सोनिया गांधी जी ने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है, और मुझे लगता है कि वह कई लोगों के लिए ताकत का पिलर रही हैं। आप चाहे किसी भी आइडियोलॉजी से हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हों, आपको याद रहेगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश और इसके डेवलपमेंट में एक अहम रोल निभाया है।''
उन्होंने आगे कहा कि सोनिया गांधी के लीडरशिप में देश की सबसे बड़ी प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टी चलती रही है। इसीलिए बहुत से लोग इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक थे और मैं भी इसे पढ़ूंगा। उनका सफर काफी असाधारण रहा है। वह सफलता और ताकत की मिसाल रही हैं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं और अच्छी हेल्थ की कामना करता हूं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस