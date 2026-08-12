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'CJP की मीटिंग होने दी तो उलटा लटका देंगे', अभिजीत दीपके बोले- ये कर रही भाजपा

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अभिजीत दीपके ने कहा कि आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिलीं। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने यहां CJP की मीटिंग होने दी, तो उन्हें उलटा लटका दिया जाएगा। यह सब BJP कर रही है।

Abhijeet Dipke Claims BJP Giving Threats that If Allowed CJP Meeting Will Hang Upside Down
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के वॉलंटियर्स की मीटिंग बुधवार को कैंसल कर दी गई

दिल्ली के नारायणा में होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के वॉलंटियर्स की मीटिंग बुधवार को कैंसल कर दी गई। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसके पीछे भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी के दबाव की वजह से ही आखिरी मिनट में हॉल की बुकिंग कैंसिल की गई। उन्होंने कहा कि हॉल मालिकों को धमकियां दी गईं कि अगर सीजेपी की मीटिंग होने दी, तो फिर उलटा लटका दिया जाएगा।

अभिजीत दीपके ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी। हम हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई हमें हॉल किराए पर नहीं दे रहा था। सब यही कह रहे थे कि ऊपर से दबाव है। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था। हमारे पास इसकी रसीद भी है। लेकिन आज सुबह ही हॉल के मालिकों को धमकियां मिलीं। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने यहां CJP की मीटिंग होने दी, तो उन्हें उलटा लटका दिया जाएगा। यह सब BJP कर रही है। उनकी हरकतों और बातों से साफ पता चलता है कि वे देश के युवाओं से डरे हुए हैं। अगर उन्हें लगता है कि ऐसी छोटी-मोटी हरकतों से हम डर जाएंगे, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।”

ये भी पढ़ें:बहुत जल्द आने वाला है जंतर-मंतर का सीजन 2, CJP के अभिजीत दीपके का ऐलान

दीपके को हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। इससे पहले महीनेभर से ज्यादा लंबे समय तक चले छात्रों के आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इससे पहले, दीपके ने यह भी ऐलान किया कि बहुत जल्द ही जंतर-मंतर सीजन 2 आने वाला है। दीपके ने कहा, ''लोग इंस्टाग्राम के कमेंट में पूछ रहे हैं कि जंतर-मंतर सीजन 2 कब आएगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि बहुत जल्द यह आने वाला है।'' दीपके के इस बयान से माना जा रहा है कि सीजेपी जल्द ही नया आंदोलन शुरू कर सकती है।

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एक नए अभियान के शुरुआत की घोषणा की

अभिजीत दीपके ने ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे का आकलन करने और उसमें सुधार लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नागरिक-नेतृत्व वाले अभियान की घोषणा की है। यह पहल नागरिकों, अभिभावकों और ग्राम नेताओं को एकजुट होकर सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसका खास जोर किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करने पर है। ग्रामीण भारत पर केंद्रित इस जमीनी अभियान के बारे में दीपके ने कहा, "असली भारत गांवों में बसता है।" अभियान के आयोजकों के मुताबिक, स्वतंत्रता के बाद देश में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, लेकिन कई ग्रामीण सरकारी स्कूल अब भी बिजली, सुरक्षित पेयजल और काम करने योग्य शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं। इन स्कूलों में स्वच्छता की खराब व्यवस्था का सबसे अधिक असर छात्राओं पर पड़ता है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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