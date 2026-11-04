अभिजीत दीपके के साथी ने शेयर किया रेखा गुप्ता का पोस्ट, स्मृति ईरानी का कर चुके

कॉकरोच जनता पार्टी के टॉप लीडर सौरभ दास ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक पोस्ट शेयर कर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सीएम लोकसभा सांसद को डिबेट करने के लिए संसद में बुला रहीं हैं।

सीजेपी नेता सौरभ दास ने अब स्मृति ईरानी के बाद सीएम रेखा गुप्ता का पोस्ट शेयर किया है। (PTI Photo/Arun Sharma)

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरभ दास ने इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को संसद में बहस के लिए बुला रहीं हैं। दरअसल, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ डिबेट करें। कांग्रेस नेता लगातार इसपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर जवाब नहीं देने के आरोप लगा रहे हैं।

सौरभ दास ने लिखा, 'दिल्ली की सीएम लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को उनके साथ बहस करने के लिए संसद में आने की चुनौती दे रहीं हैं...।' उन्होंने आगे लिखा, 'रेखा जी, आपको दिल्ली की विधानसभा में बैठना होता है।'

क्या बोली थीं सीएम रेखा गुप्ता सीएम गुप्ता ने लिखा था, 'राहुल गांधी जी खुली चनौती है। संसद में आएं और बहस करें। 1975 में आपकी दादी ने आपातकाल लगाया था। विपक्ष को जेल भेजा था। प्रेस का रोका था। लोकतंत्र का गला घोंटा था। 1984 में आपके पिता प्रधानमंत्री थे, तब हजारों मासूम सिखों को दिल्ली में मार दिया गया था। कांग्रेस इस खूनी विरासत से बचकर नहीं जा सकती है।'

उन्होंने लिखा, '2014, 2019, 2024 तीन कार्यकाल। चौथा आपके लिए सबसे बड़ा बुरा सपना होगा। भागना मत। संसद, नई दिल्ली।'

कांग्रेस की चुनौती कांग्रेस सांसद ने लिखा था, '24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत।'

उन्होंने लिखा था, 'दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो। और फिर डिबेट करते हैं।'

ये मुद्दे उठाने का दावा राहुल गांधी ने लिखा, 'सवाल उठेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर, US डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, एपस्टीन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनपर खुलकर डिस्कशन होगा।'

केस लगाने पर कसा तंज उन्होंने कहा, 'आ जाइए, डरिए मत। दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप एलिगेशन लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पे आपने मानहानि केस लगा रखा है, शायद 45 मानहानि केस मेरे ऊपर हैं।' उन्होंने कहा, 'मगर इस डिबेट मामले पर, विदेशी कनेक्शन पर आप मानहानि नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहां भी डिस्कस करेंगे, खुल के। ये सब डिस्कस करते हैं, आइए।'