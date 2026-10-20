अभिजीत दीपके की CJP किसे बोली ‘थैंक्यू मैम’, सौरभ दास वाली बात से गदगद

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर आ गईं हैं। उन्होंने पार्टी के नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिए जाने का विरोध किया है और इसकी तुलना आतंकवाद से की है।

कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिए जान पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। वहीं, सीजेपी ने समर्थन के लिए बनर्जी का आभार जताया है। खास बात है कि सोमवार को आशुतोष रांका और सौरभ दास की हिरासत को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

ममता बनर्जी ने लिखा, 'मैं आशुतोष और सौरव की हिरासत बढ़ाने की इस लाचार मंशा को समझ सकती हूं। लोकतंत्र पर हमला करने के लिए रोजाना एक खतरनाक वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेन जी के युवाओं को सताना बंद कीजिए। आज जो सत्ता में हैं, वे कल नहीं रहेंगे। कोलकाता से लेकर दिल्ली और मुंबई तक पूरे देश में जुल्म बढ़ गया है। हमारे पूर्वजों ने जब औपनिवेशिकों का विरोध किया था, तब उन्हें भी ज़ुल्म सहने पड़े थे, लेकिन फिर भी वे अटूट हौसले और दिलेरी से लड़े थे।'

आतंकवाद से की तुलना ममता बनर्जी ने इसकी तुलना आतंकवाद से की है। उन्होंने लिखा, 'मैं साफ साफ कहती हूं कि यह एक सरकार की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद है। ये पुलिस के तहत हो रहे अत्याचार हैं। ये ज्यादा दिन नहीं चल सकते। जब पक्के इरादे वाले लोग 'भारत को बचाने' और 'लोकतंत्र को बचाने' के मकसद के लिए मजबूती से डटे रहेंगे, तभी सरकार में बैठे इन अहंकारी और आंखें बंद किए बैठे नेताओं की आंखें खुलेंगी। तब तक जनता जीत चुकी होगी, और लोकतंत्र के हत्यारों का खात्मा हो जाएगा।

अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो आशुतोष और सौरव को तुरंत रिहा करें।'

इस पर सीजेपी ने लिखा है, 'थैंक्यू फॉर योर सपोर्ट मैम।' हालांकि, यह पहली बार नहीं है। ममता बनर्जी गुट खुलकर सीजेपी का समर्थन करता रहा है।

हिरासत बढ़ी जंतर मंतर पर अवैध प्रवेश मामले में जांच का जिम्मा स्थानीय पुलिस से हटाकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। खास बात है कि यह फैसला दोनों नेताओं की हिरासत को दो दिन बढ़ाए जाने के बाद लिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश होने की आशंका की गहन जांच करने के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। सौरव दास और आशुतोष रांका सीजेपी समर्थकों के साथ 13 अक्टूबर को गेट फांदकर जंतर मंतर में घुस गए थे। जंतर मंतर को गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया हुआ है। इसके बाद भी सीजेपी के नेता तिरंगा लिए वहां पहुंचे और नारेबाजी की थी। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद ट्रेसपासिंग का केस दर्ज किया था।

खास बात है कि इससे पहले रांका और दास को 5 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और तिहाड़ जेल में रखा गया था। सीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि दोनों नेताओं की रिहाई में जानबूझकर देरी की जा रही है। पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद उन्होंने सरकार पर युवा प्रदर्शनकारियों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया।