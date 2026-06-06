सब कुछ रिकॉर्ड करें, सनस्क्रीन लगाएं; CJP का आज प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने क्या की अपील

अभिजीत दीपके ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा, ‘6 जून को सुबह 9 बजे मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे! समय आ गया है कि इस छोटे-से मजाक को क्रांति में बदल दें। दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण और प्यार भरे विरोध के साथ तूफान लाना है।’

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अपना पहला प्रदर्शन आज नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेगी। पार्टी ने प्रदर्शन के लिए 'क्या करें' और 'क्या नहीं करें' की लिस्ट जारी की है। इसमें तिरंगा ले जाना, सनस्क्रीन लगाना और सब कुछ रिकॉर्ड करना शामिल है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वे भारत आ रहे हैं।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रदर्शन की घोषणा की थी और शुरू में युवाओं से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की थी। लेकिन ताजा अपडेट में उन्होंने लोगों से दिल्ली एयरपोर्ट न पहुंचने की अपील की, क्योंकि इससे आम जनता को असुविधा हो सकती है।

अभिजीत दीपके ने अपनी ताजा पोस्ट में कहा, ‘6 जून को सुबह 9 बजे मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे! समय आ गया है कि इस छोटे-से मजाक को क्रांति में बदल दें। दिल्ली की सड़कों पर शांतिपूर्ण और प्यार भरे विरोध के साथ तूफान लाओ। लेकिन याद रखें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबकी नजरें हम पर हैं!’

CJP के मुताबिक क्या करें - - 6 जून सुबह 9 बजे संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन (जंतर मंतर के पास) पहुंचें।

- राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) और एक पुस्तक जरूर साथ लाएं, क्योंकि हम शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की बात कर रहे हैं।

- प्रदर्शन की जिम्मेदारीपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें।

- अगर कोई गड़बड़ करने वाला या मिसक्रिएंट व्यवहार दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

- मौसम के अनुसार तैयार रहें। खूब पानी पिएं, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें।

- सनस्क्रीन लगाएं और कैप पहनें। हमें सूरज के साथ सहयोग करना होगा।

CJP के मुताबिक क्या न करें- - अगर संभव हो तो अकेले न आएं। आंदोलन तब मजबूत होता है जब कॉकरोच समूह में आएं। परिवार के साथ आने पर तो बात ही बन जाती है।

- फूल न फेंके। इसके बजाय फूल पुलिसकर्मियों को सम्मानपूर्वक सौंपें। फूल लेकर आएं और पुलिस को दें। उनके शुक्रिया अदा करें कि वे हमारे युवाओं के भविष्य की चिंता कर रहे हैं।।

- ट्रोल्स या उकसाने वालों से कोई बहस या संवाद न करें। वे प्रोफेशनल होते हैं।

- भूखे न आएं। क्रांति के लिए नाश्ता जरूरी है। पहुंचने से पहले खा लें।