अभिजीत दीपके की तबीयत फिर बिगड़ी, लोगों से मिलते समय उल्टी के लिए भागे; बुलाए गए डॉक्टर
CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत फिर बिगड़ी। छत्रपति संभाजीनगर में घर के बाहर समर्थकों से मिलते समय हुई उल्टी। पिता ने बुलाया डॉक्टर। हाल ही में टाइफाइड का हुआ था निदान। पढ़ें पूरी खबर।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत शनिवार सुबह अचानक बिगड़ गई। वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने आवास की पार्किंग में समर्थकों से मुलाकात कर रहे थे, जब उन्हें घबराहट महसूस हुई और उन्होंने उल्टी कर दी।
जानकारी के अनुसार, दीपके सुबह 11:45 बजे अपने घर की पार्किंग में इंतजार कर रहे लोगों के एक समूह से मिलने नीचे आए थे। इसी दौरान उन्हें बेचैनी महसूस हुई और वे घर के पिछले हिस्से में चले गए, जहां उन्हें उल्टी हुई। इसके बाद, मीडियाकर्मियों से बिना बात किए वे सीधे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर चले गए। इस घटना की पुष्टि करते हुए उनके पिता, भगवान दीपके ने बताया कि बेटे की जांच के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया है।
हाल ही में टाइफाइड का हुआ था
गौरतलब है कि हाल ही में 25 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान, दीपके ने जानकारी दी थी कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। उन्होंने बताया था कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें उन्हें नियमित रूप से आईवी ड्रिप दी जा रही है। अपनी बीमारी के बावजूद, उन्होंने उस समय कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका आंदोलन धीमा नहीं पड़ेगा।
चर्चा में हैं अभिजीत दीपके
अभिजीत दीपके हाल ही में अपने दावों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा पदाधिकारियों ने उनसे संपर्क कर पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था और ऐसा न करने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई थीं। उनके पिता भगवानराव दीपके ने भी दावा किया था कि उन्हें यूट्यूब पर एक वीडियो के जरिए धमकी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि अगर अभिजीत भाजपा में शामिल नहीं हुए, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
शिवसेना नेता कडू ने कॉजपा संस्थापक दीपके से मुलाकात की
अभिजीत दीपके से मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) बच्चु कडू ने बृहस्पतिवार को छत्रपति संभाजीनगर में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। कडू ने साफ किया कि वह दीपके से निजी तौर पर मिलने आए हैं, न कि सरकार या अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। शिवसेना नेता ने कहा, ''मैं यहां एक आंदोलनकारी के तौर पर, दूसरे आंदोलनकारी से मिलने आया हूं।''
शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शुक्रवार को अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और उन्हें विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। ठाकरे ने दीपके की मां से उनकी शादी की योजना के बारे में भी पूछा। बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया।
शिवसेना (उबाठा) नेता चंद्रकांत खैरे ने यहां दीपके के आवास का दौरा किया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे से वीडियो कॉल पर बात कराई। खैरे ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं दीपके घर पर एक घंटे तक था। उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि पूरा विपक्ष अभिजीत दीपके के साथ एकजुट होकर खड़ा है।''
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