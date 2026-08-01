Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अभिजीत दीपके की तबीयत फिर बिगड़ी, लोगों से मिलते समय उल्टी के लिए भागे; बुलाए गए डॉक्टर

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, छत्रपति संभाजीनगर
Follow us on Google News
share

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत फिर बिगड़ी। छत्रपति संभाजीनगर में घर के बाहर समर्थकों से मिलते समय हुई उल्टी। पिता ने बुलाया डॉक्टर। हाल ही में टाइफाइड का हुआ था निदान। पढ़ें पूरी खबर।

CJP चीफ अभिजीत दीपके की बिगड़ी तबीयत, टाइफाइड से रिकवरी के बीच फिर महसूस की बेचैनी
CJP चीफ अभिजीत दीपके की बिगड़ी तबीयत, टाइफाइड से रिकवरी के बीच फिर महसूस की बेचैनी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत शनिवार सुबह अचानक बिगड़ गई। वह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने आवास की पार्किंग में समर्थकों से मुलाकात कर रहे थे, जब उन्हें घबराहट महसूस हुई और उन्होंने उल्टी कर दी।

जानकारी के अनुसार, दीपके सुबह 11:45 बजे अपने घर की पार्किंग में इंतजार कर रहे लोगों के एक समूह से मिलने नीचे आए थे। इसी दौरान उन्हें बेचैनी महसूस हुई और वे घर के पिछले हिस्से में चले गए, जहां उन्हें उल्टी हुई। इसके बाद, मीडियाकर्मियों से बिना बात किए वे सीधे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर चले गए। इस घटना की पुष्टि करते हुए उनके पिता, भगवान दीपके ने बताया कि बेटे की जांच के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया है।

हाल ही में टाइफाइड का हुआ था

गौरतलब है कि हाल ही में 25 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान, दीपके ने जानकारी दी थी कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। उन्होंने बताया था कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं और उनका इलाज चल रहा है, जिसमें उन्हें नियमित रूप से आईवी ड्रिप दी जा रही है। अपनी बीमारी के बावजूद, उन्होंने उस समय कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका आंदोलन धीमा नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:सिर्फ रील पर ही माफ करेंगे या केस भी वापस लेंगे? अभिजीत दीपके ने उठाया सवाल

चर्चा में हैं अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके हाल ही में अपने दावों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा पदाधिकारियों ने उनसे संपर्क कर पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था और ऐसा न करने पर उन्हें और उनके परिवार को धमकियां दी गई थीं। उनके पिता भगवानराव दीपके ने भी दावा किया था कि उन्हें यूट्यूब पर एक वीडियो के जरिए धमकी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि अगर अभिजीत भाजपा में शामिल नहीं हुए, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

शिवसेना नेता कडू ने कॉजपा संस्थापक दीपके से मुलाकात की

अभिजीत दीपके से मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) बच्चु कडू ने बृहस्पतिवार को छत्रपति संभाजीनगर में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से मुलाकात की। कडू ने साफ किया कि वह दीपके से निजी तौर पर मिलने आए हैं, न कि सरकार या अपनी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर। शिवसेना नेता ने कहा, ''मैं यहां एक आंदोलनकारी के तौर पर, दूसरे आंदोलनकारी से मिलने आया हूं।''

ये भी पढ़ें:पूर्व सीएम ने अभिजीत दीपके से की बात, मां से पूछा बेटे की शादी का प्लान

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी शुक्रवार को अभिजीत दीपके से फोन पर बात की और उन्हें विपक्ष के समर्थन का आश्वासन दिया। ठाकरे ने दीपके की मां से उनकी शादी की योजना के बारे में भी पूछा। बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया।

शिवसेना (उबाठा) नेता चंद्रकांत खैरे ने यहां दीपके के आवास का दौरा किया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे से वीडियो कॉल पर बात कराई। खैरे ने संवाददाताओं से कहा, ''मैं दीपके घर पर एक घंटे तक था। उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया कि पूरा विपक्ष अभिजीत दीपके के साथ एकजुट होकर खड़ा है।''

ये भी पढ़ें:अभिजीत दीपके को बधाई देने पहुंचे शिंदे सेना के विधायक, बोले- मैं भी आंदोलनकारी
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Abhijeet Dipke Cockroach Janta Party CJP Protest
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।