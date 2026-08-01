सिर्फ रील पर ही माफ करेंगे या केस भी वापस लेंगे? PM मोदी की रील अभिजीत दीपके ने पूछा सवाल

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा के एक 15 साल छात्र पर पुलिस केस दर्ज किया गया था।

दिल्ली के जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को माफ करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर राजनीति गरमा गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया वीडियो पर पलटवार करते हुए सीधा सवाल दागा है कि क्या यह दया और सहानुभूति का संदेश सिर्फ रील्स तक सीमित रहेगा या फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज पुलिस मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में नोएडा के एक 15 साल छात्र पर पुलिस केस दर्ज किया गया था।

'फ्रैंड, सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे?' शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम और X हैंडल पर एक 'सेल्फी-स्टाइल' वीडियो शेयर कर छात्रों को माफ करने की बात कही थी।

प्रधानमंत्री के इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा- "फ्रैंड, सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे?"

दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अमर्यादित टिप्पणी करने पर केस दर्ज हो रहे हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो सालों से इंटरनेट पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं?

पीएम मोदी ने वीडियो में क्या कहा था? अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर-मंतर पर हुई नारेबाजी पर दुख जताते हुए भटके हुए युवाओं को सुधार का मौका देने की वकालत की थी।

पीएम ने कहा, "जंतर-मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया और मेरी दिवंगत मां तक को गालियां दी गईं। यह वाकई एक दुखद नजारा था।"

पीएम ने कहा कि बच्चों को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रियाओं और अदालतों के चक्कर में घसीटने या समाज में प्रताड़ित करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने कहा, "मैं उन्हें दिल से माफ करना चाहता हूं और समाज से भी अपील करता हूं कि उन्हें स्वीकार करें ताकि वे अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ सकें।"

गालियों पर केस होने हैं तो सबसे पहले BJP IT Cell पर हों: अभिजीत अभिजीत दीपके ने CJP के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक अन्य वीडियो जारी कर बीजेपी के आईटी सेल और नेताओं को आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा, "अगर गाली देने पर FIR दर्ज होनी है, तो सबसे ज्यादा केस बीजेपी के आईटी सेल पर होने चाहिए। उनके कार्यकर्ता सालों से महिलाओं के खिलाफ गंदी-गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी बायो में गर्व से 'Followed by PM Modi' लिखते हैं। इसके अलावा बीजेपी के अपने कई नेताओं पर केस होना चाहिए जो सालों से संसद के भीतर और बाहर ऐसी भाषा बोलते आ रहे हैं।"