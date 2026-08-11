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'भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को हरवाया हरियाणा चुनाव', अभय चौटाला का 'अमित शाह से डील' का आरोप!

By Shubham Sharma
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अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण और बिल्डर घोटालों के मामलों में जेल जाने से बचने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस को हु्ड्डा ने हरवाए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी एक कथित 'सीक्रेट डील' का भी सनसनीखेज दावा किया है।

अभय चौटाला का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में कई बड़े बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े थे। इनमें हुड्डा के कथित करीबी और सहयोगी माने जाने वाले पार्श्वनाथ और दूसरे बिल्डर भी शामिल थे।

भूपेंद्र हुड्डा पर कैसी डील करने का आरोप?

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा, "विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के अलग-अलग बिल्डरों के घरों पर छापे पड़े थे और उन छापों के दौरान एक पार्श्वनाथ नाम का बिल्डर था, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टनर था। उसके घर से दस्तावेज बरामद हुए।"

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उन्होंने आगे कहा, "ED ने हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। देश में पहली दफा ऐसा हुआ था कि ईडी के लोगों ने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे के बाद आरोपी को पकड़ कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बजाए उसे ये कह कर छोड़ दिया कि अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हो तो अमित शाह से जाकर के मिलो।"

इनलो नेता ने फिर कहा, "हुड्डा साहब रातों रात अमित शाह से जाकर के मिले। पैरों में गिर गए और बोले बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तब अमित शाह ने कहा कि जाओ अपना पार्टी आलाकमान को समझाओ और अपने सभी सिटिंग विधायकों को फिर से टिकट दिलवाओ।"

चौटाला का दावा है कि अंदरूनी सर्वे में यह साफ आ चुका था कि उन सिटिंग विधायकों में से कम से कम 17 विधायक किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते थे।

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चौटाला ने कहा, "उसी रात हुड्डा राहुल गांधी से मिला और कहने लगे कि मेरे पास इस तरह की सुचनाएं आ रही हैं, अगर जल्दी हमने इन 30 के 30 सीटों पर नामों की घोषणा नहीं की तो इनमें से आधे से ज्यादा लोग पार्टी छोड़ कर भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। पार्टी को नुकसान हो जाएगा, बनी बनाई सरकार कहीं न कहीं दिक्कत में आ जाएगी। राहुल गांधी ने उन पर विश्वास कर लिया अगले दिन सभी 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान किए गए।"

कांग्रेस उम्मीदवारों को हरवाने का भी आरोप

उन्होंने आगे कहा, "जैसे ही 30 सीटों पर टिकट की घोषणा हुई, तो मनोहर लाल खट्टर का ब्यान आया कि अब बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए किस तरह से बीजेपी की मदद की गई।"

इतना ही नहीं अभय चौटाला ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद भी जब बीजेपी के हारने की आशंका हुई, तो फिर हुड्डा पर दबाव बनाया गया।

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उन्होंने कहा, "हुड्डा पर दबाव बनाया गया कि जिन लोगों को राहुल गांधी और कुमारी शैलजा ने टिकट दिए हैं, उनके खिलाफ बगावती उम्मीदवार खड़े कर दो उनकी मदद करो और अपने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में लग जाओ।"

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार और सफाई

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला के इन सभी आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद, भ्रामक और हताशा में दिया गया बयान करार दिया है। हुड्डा ने इन आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि चौटाला और INLD बीजेपी की प्रॉक्सी पार्टी हैं, जो कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं।

हुड्डा ने कहा कि इनेलो खुद हरियाणा में बीजेपी की 'B-टीम' की तरह काम करती है और राज्य की जनता यह बात अच्छी तरह जानती है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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