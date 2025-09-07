चेहरा तेजाब से जला देंगे... ममता की पार्टी के विधायक ने भाजपा नेता को दी धमकी

Mamata Banerjee: मालदा से टीएमसी नेता अब्दुर बख्शी की यह पहली बयानबाजी नहीं है। इससे पहले भी वह भाजपा, कांग्रेस और माकपा के नेताओं को हाथ-पैर काटने और जलाने की धमकी दी थी।

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने भाजपा नेता के मुंह में तेजाब डालने और चेहरे को जलाने की धमकी दी है। विधायक अब्दुर रहीम बख्शी ने कथित तौर पर 'बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर अत्याचार' के मुद्दे पर किए जा रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान यह धमकी दी। उनकी इस धमकी के निशाने पर भाजपा नेता शंकर घोष थे।

मालदा जिले के टीएमसी अध्यक्ष अब्दुर रहीम बख्सी ने शनिवार को आयोजित इस प्रदर्शन में घोष द्वारा प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहने पर अपना आक्रोश जताया। घोष के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए बख्शी ने कहा, "जो बेशर्मी से कहता है कि बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर जो बाहर जाकर काम करते हैं, वह बंगाली नहीं है... वह रोहिंग्या हैं... बांग्लादेशी हैं। अगर मैंने दोबारा उसके (घोष के) मुंह से ऐसा सुना तो मैं उसके मुंह में तेजाब डालकर उसकी आवाज को खाक कर दूंगा। उसे पता होना चाहिए कि यह पश्चिम बंगाल है, हम बंगाली उसे बोलने की जगह नहीं देंगे, उसका चेहरा तेजाब से जला देंगे।"

आपको बता दें मालदा से टीएमसी नेता बख्शी की यह पहली बयानबाजी नहीं है। इससे पहले भी वह भाजपा, कांग्रेस और माकपा के नेताओं को हाथ-पैर काटने और जलाने की धमकी दी थी।

भाजपा ने दिया जवाब बख्शी की इस धमकी का जवाब भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता किसी भी तरह से ऐसी धमकी से डरने या झुकने वाले नहीं है। हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी के विजन में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, "यह धमकी रूप से दर्शाती है कि तृणमूल कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए बंगाल के उन लोगों को धमकाना चाहती है जो घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के प्रति उनके समर्थन का पर्दाफाश करते हैं।"