अब अब्दुल पंचर नहीं बनाएगा, UP का CM और देश का PM बनेगा; ओवैसी के नेता ने भरी हुंकार

वारिस पठान ने कहा कि मुसलमानों को सांसद-विधायक बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समुदाय के साथ-साथ गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। एक दिन अब्दुल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन सकता है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो चुकी है। असदुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता वारिस पठान ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मजबूत प्रतिनिधित्व की वकालत की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्लिम अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वे चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों के रूप में सामने आएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने मिशिगन में अब्दुल अल-सैयद की चुनावी सफलता का उदाहरण दिया।

उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सांसद और विधायक बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समुदाय के साथ-साथ गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन अब्दुल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वारिस पठान ने कहा, "अब्दुल जीत गया है। वह विधानसभा जाएगा। वह मुसलमानों और गरीबों की आवाज बनेगा। वह न्याय के लिए लड़ेगा। एक दिन अब्दुल भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा। मेरी बात याद रखना। वह यूपी का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। पहले हमने कहा था कि वह मेयर भी बन सकता है। आज कई कॉरपोरेट लीडर हैं, तो एक दिन अब्दुल भी यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा।"

अब अब्दुल जमीन पर नहीं बैठेगा: वारिस पठान उन्होंने कहा, "मिशिगन में अब्दुल सीनेटर बन गया है। उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी के लोग अब्दुल नाम का इस्तेमाल एक ताने के तौर पर कर रहे हैं। वे अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं कि अब्दुल तो पंचर बनाता है। उन्हें करारा जवाब मिल रहा है। अब अब्दुल जमीन पर नहीं बैठेगा, बल्कि वह आगे बढ़कर हिस्सा लेगा। अब्दुल जीतेगा और विधानसभा जाएगा।"

इससे पहले ओवैसी ने भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) दोनों पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने ANI से कहा, "मिशिगन में अब्दुल जीत गया। क्या इस पर मेरे कुछ कहने से कोई मुद्दा नहीं बन गया? BJP के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि अब्दुल पंचर बनाता है। सपा के लोग कहते थे, 'अब्दुल दरी बिछाएगा'।"

भाजपा ने देश को बर्बाद किया: वारिस पठान भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को उनकी धार्मिक प्रथाओं, खान-पान की आदतों, मस्जिदों और मदरसों को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "पिछले 12 सालों में जब से BJP सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आज BJP सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। वे हमारी इबादत, हिजाब, खान-पान, मस्जिदों, मदरसों और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) से नफरत करते हैं।"

कांग्रेस की भी आलोचना वारिस पठान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां चुनावी समर्थन के लिए मुसलमानों के पास तो जाती हैं लेकिन उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को सुधारने में पूरी तरह विफल रही हैं। उन्होंने कहा, “दोनों पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है।”