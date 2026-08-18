ममता बनर्जी ने अब्दुल को कागज लेकर घर बुलाया, CJP ने शुभेंदु सरकार को दी वॉर्निंग

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब्दुल हफीज के परिवार से बात की है। दरअसल, हफीज सीजेपी कार्यकर्ता हैं और उनके पिता पर हमला कर दिया गया था। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। अब सीजेपी और टीएमसी दोनों ही राज्य सरकार को घेर रहीं हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। (ANI Photo)

पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी नेता के पिता जनाब माफिक की के हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुट के नेता ने माफिक के घर पहुंचे थे। वहीं, सीजेपी नेताओं ने भी बेटे अब्दुल हफीज से मुलाकात की है। सीजेपी ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए 10 दिनों का समय भी दिया है।

ममता बनर्जी गुट एक्टिव संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता बांकुड़ा स्थित हफीज के घर पर पहुंचे थे। खबर है कि इस दौरान नेताओं ने परिवार से मुलाकात की और बनर्जी का संदेश भी दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार से सभी दस्तावेज लेकर कालीघाट आने के लिए कहा गया है। इनमें चार्जशीट, ऑटोप्सी रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज मंगवाए गए हैं।

पार्टी के नेताओं ने मृतक के परिवार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में परिवार ने टीएमसी नेता के फोन के जरिए ममता बनर्जी से बात भी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा, 'सर्टिफिकेट्स की कॉपीज, पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट्स और सभी कागज लेकर मेरे पास आइए।' साथ ही उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने की भी बात कही है।

CJP भी पहुंची बंगाल सीजेपी नेता आशुतोष रांका सोमवार को अपने सहयोगियों के साथ बांकुड़ा के इंदास स्थित करिशुंडा गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उनके बेटे अब्दुल हफीज से बात की। आरोप है कि घर पर हुए हमले के बाद हफीज के पिता की मौत हो गई थी। रांका ने यह भी मांग की कि सरकार पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे और आरोपियों के खिलाफ कानून की सभी जरूरी धाराओं के तहत कार्रवाई करे।

परिवार से मुलाकात के बाद रांका ने पत्रकारों से कहा, 'हम बंगाल सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। इस दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए और उन पर सभी जरूरी कानूनी धाराएं लगाई जानी चाहिए।' रांका ने इंदास थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की अदालत की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने परिवार को पर्याप्त सहयोग नहीं दिया।

उन्होंने कहा, 'अगर 10 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और हमारी अन्य मांगें पूरी नहीं की गईं, तो हम जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव करेंगे और इसके बाद बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।'

क्या हुआ था सीजेपी ने कहा कि उसके कार्यकर्ता शेख अब्दुल ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की कमियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए पार्टी के "स्कूल ठीक करो" अभियान के तहत 13 अगस्त को करिसुंदा वेस्ट पारा प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया था।

कॉजपा ने कहा कि उसी शाम हथियारबंद लोग हफीज के घर में घुस आए और उन्होंने उससे माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। वीडियो में उसे यह कहना था कि उसने किसी और के कहने पर स्कूल की स्थिति को उजागर किया था।