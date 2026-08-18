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ममता बनर्जी ने अब्दुल को कागज लेकर घर बुलाया, CJP ने शुभेंदु सरकार को दी वॉर्निंग

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब्दुल हफीज के परिवार से बात की है। दरअसल, हफीज सीजेपी कार्यकर्ता हैं और उनके पिता पर हमला कर दिया गया था। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी। अब सीजेपी और टीएमसी दोनों ही राज्य सरकार को घेर रहीं हैं।

West Bengal
कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। (ANI Photo)

पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी नेता के पिता जनाब माफिक की के हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुट के नेता ने माफिक के घर पहुंचे थे। वहीं, सीजेपी नेताओं ने भी बेटे अब्दुल हफीज से मुलाकात की है। सीजेपी ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए 10 दिनों का समय भी दिया है।

ममता बनर्जी गुट एक्टिव

संघवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता बांकुड़ा स्थित हफीज के घर पर पहुंचे थे। खबर है कि इस दौरान नेताओं ने परिवार से मुलाकात की और बनर्जी का संदेश भी दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार से सभी दस्तावेज लेकर कालीघाट आने के लिए कहा गया है। इनमें चार्जशीट, ऑटोप्सी रिपोर्ट समेत सभी दस्तावेज मंगवाए गए हैं।

पार्टी के नेताओं ने मृतक के परिवार को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में परिवार ने टीएमसी नेता के फोन के जरिए ममता बनर्जी से बात भी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा, 'सर्टिफिकेट्स की कॉपीज, पोस्ट मोर्टम रिपोर्ट्स और सभी कागज लेकर मेरे पास आइए।' साथ ही उन्होंने परिवार के साथ खड़े रहने की भी बात कही है।

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CJP भी पहुंची बंगाल

सीजेपी नेता आशुतोष रांका सोमवार को अपने सहयोगियों के साथ बांकुड़ा के इंदास स्थित करिशुंडा गांव पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उनके बेटे अब्दुल हफीज से बात की। आरोप है कि घर पर हुए हमले के बाद हफीज के पिता की मौत हो गई थी। रांका ने यह भी मांग की कि सरकार पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे और आरोपियों के खिलाफ कानून की सभी जरूरी धाराओं के तहत कार्रवाई करे।

परिवार से मुलाकात के बाद रांका ने पत्रकारों से कहा, 'हम बंगाल सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। इस दौरान सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए और उन पर सभी जरूरी कानूनी धाराएं लगाई जानी चाहिए।' रांका ने इंदास थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की अदालत की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने परिवार को पर्याप्त सहयोग नहीं दिया।

उन्होंने कहा, 'अगर 10 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और हमारी अन्य मांगें पूरी नहीं की गईं, तो हम जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव करेंगे और इसके बाद बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे।'

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क्या हुआ था

सीजेपी ने कहा कि उसके कार्यकर्ता शेख अब्दुल ने सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की कमियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए पार्टी के "स्कूल ठीक करो" अभियान के तहत 13 अगस्त को करिसुंदा वेस्ट पारा प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया था।

कॉजपा ने कहा कि उसी शाम हथियारबंद लोग हफीज के घर में घुस आए और उन्होंने उससे माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। वीडियो में उसे यह कहना था कि उसने किसी और के कहने पर स्कूल की स्थिति को उजागर किया था।

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जब उसने इनकार किया तो हमलावरों ने कथित तौर पर उसे और उसके पिता जनाब माफिक पर डंडों और लोहे की छड़ से हमला किया। कथित हमले के दो दिन बाद शनिवार रात बर्दवान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में माफिक की मौत हो गई।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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