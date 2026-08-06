हम कुत्तों की तरह… जब दबंग रील से सुर्खियों में आया था अतीक अहमद का बेटा अबान, अब सड़क हादसे में मौत

माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की अबान अहमद की मौत हो गई है। इससे पहले पिछले साल सोशल मीडिया पर अबान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वह दबंग अंदाज में नजर आ रहा था।

अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके साथ ही कभी पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम रहे माफिया अतीक अहमद के परिवार का एक और चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अबान अहमद अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। जानकारी के मुताबिक वह झांसी में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। इस दौरान कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और उसकी कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 1 और शख्स की मौत की खबर है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हैं। इससे पहले बीते साल अबान अहमद एक दबंग वीडियो को लेकर चर्चा में आया था।

इससे पहले अबान अहमद उमेश पाल हत्याकांड से चर्चा में आया था। अबान उस वक्त नाबालिग था और उसे उसके भाई अहजाम के साथ बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। इसके बाद पिछले साल अबान अहमद अचानक तब चर्चा में आया जब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सोशल मोडिया पर पोस्ट इस वीडियो में अबान मालिक मानों कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था।

वीडियो से भौकाल बनाने की कोशिश वायरल वीडियो में अबान अपने समर्थकों के साथ एक गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक पर वॉक करता और गाड़ी से उतरता दिख रहा था। वीडियो में लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी दिखाई देता है। बैकग्राउंड में एक धमकी भरा डायलॉग सुनाई देता है। इसमें सुनाई देता है, “हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते।” हालांकि तब यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो कब का है और इसे किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लोगों ने इस वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया था।