हम कुत्तों की तरह… जब दबंग रील से सुर्खियों में आया था अतीक अहमद का बेटा अबान, अब सड़क हादसे में मौत
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की अबान अहमद की मौत हो गई है। इससे पहले पिछले साल सोशल मीडिया पर अबान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में वह दबंग अंदाज में नजर आ रहा था।
अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके साथ ही कभी पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम रहे माफिया अतीक अहमद के परिवार का एक और चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अबान अहमद अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था। जानकारी के मुताबिक वह झांसी में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। इस दौरान कानपुर-झांसी नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और उसकी कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 1 और शख्स की मौत की खबर है। वहीं 3 अन्य लोग घायल हैं। इससे पहले बीते साल अबान अहमद एक दबंग वीडियो को लेकर चर्चा में आया था।
इससे पहले अबान अहमद उमेश पाल हत्याकांड से चर्चा में आया था। अबान उस वक्त नाबालिग था और उसे उसके भाई अहजाम के साथ बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। इसके बाद पिछले साल अबान अहमद अचानक तब चर्चा में आया जब उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। सोशल मोडिया पर पोस्ट इस वीडियो में अबान मालिक मानों कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा था।
वीडियो से भौकाल बनाने की कोशिश
वायरल वीडियो में अबान अपने समर्थकों के साथ एक गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक पर वॉक करता और गाड़ी से उतरता दिख रहा था। वीडियो में लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी दिखाई देता है। बैकग्राउंड में एक धमकी भरा डायलॉग सुनाई देता है। इसमें सुनाई देता है, “हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी, हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते।” हालांकि तब यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो कब का है और इसे किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। लोगों ने इस वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया था।
कोई मारा गया, कोई जेल में, तो कोई फरार
बता दें कि अप्रैल 2023 में प्रयागराज में मेडिकल जांच के दौरान अतीक अहमद और उसके भाई और अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो अबान का बड़ा भाई उमर और अली अलग-अलग आपराधिक मामलों में इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहे हैं। वहीं अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद झांसी में UP STF के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में नामजद होने के बाद से फरार चल रही है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें