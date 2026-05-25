अब तो सारे दाग हमेशा के लिए धुल जाएंगे... कल्याण बनर्जी ने बिना नाम लिए किस TMC MP पर कसा तंज? और क्यों

काकोली के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में इस बात पर नई बहस छेड़ दी है कि क्या बंगाल चुनावों में मिली करारी हार ने TMC के भीतर पुरानी संगठनात्मक संरचना और नयी, रणनीति-आधारित राजनीतिक मॉडल के बीच गहरी दरारें पैदा कर दी हैं।

पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) में इन दिनों सब ठीक नहीं चल रहा है। स्थानीय कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक अब दीदी यानी TMC अध्यक्ष ममता बनर्जी का साथ छोड़ने लगे हैं। इसी कड़ी में अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने बिना नाम लिए पार्टी की ही एक सांसद पर तंज कसा है, जिनके बारे में अटकलें हैं कि वह भाजपा में जा सकती हैं। उस सांसद का नाम काकोरी घोष दास्तीदार है, जिन्होंने हाल ही में बंगाल चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बारासात जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

बारासात से चार बार की सांसद काकोली को तृणमूल के पुराने नेताओं में से एक माना जाता है। उनका इस्तीफा तृणमूल की चुनावी हार के बाद लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से उन्हें हटाए जाने और उनकी जगह वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी को नियुक्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। काकोली ने तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजे त्यागपत्र में औपचारिक रूप से बारासात और उत्तरी 24 परगना के आसपास के क्षेत्रों में खराब चुनावी प्रदर्शन के लिए जवाबदेही का उल्लेख किया गया है। लेकिन इसका राजनीतिक संदेश स्थानीय संगठनात्मक जिम्मेदारी से कहीं अधिक व्यापक दिख रहा है क्योंकि विवादों के बीच केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटगकी की सुरक्षा मुहैया कराई है।

कल्याण बनर्जी ने क्या लिखा? TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, “आपकी आगे की यात्रा सुखद और आरामदायक हो। आपको और आपके परिवार को एक शानदार भविष्य की शुभकामनाएँ। शायद अब, आखिरकार, आपके इर्द-गिर्द लगे सारे दाग और विवाद हमेशा के लिए धुल जाएँगे और पूरी तरह मिट जाएँगे। शुभकामनाएँ । उम्मीद है कि यह नया अध्याय वहाँ सफल होगा, जहाँ आपकी पिछली सभी सफाइयाँ नाकाम रही थीं।”

i-PAC के बहाने काकोली घोष का हमला दूसरी तरफ, उन्होंने चुनाव प्रचार रणनीति और नेतृत्व की प्राथमिकताओं की भी कड़ी आलोचना की है। समाचार एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में काकोली घोष दास्तीदार ने कहा, "विधानसभा चुनावों में i-PAC के काम करने का कोई तरीका ही नहीं था; वे बहुत बदतमीज़ी से बात करते थे। हमारे ये कार्यकर्ता नौकर नहीं हैं। हम उन्हें कोई तनख्वाह नहीं देते; वे ममता दीदी और पार्टी के प्रति अपने प्यार की वजह से काम करते हैं। उन्होंने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, और उनका घमंड इतना बढ़ गया था कि आखिरकार वे हमारे साथ भी बुरा बर्ताव करने लगे। उन्हें ऐसा लगता था मानो वे प्रधानमंत्री से भी बड़ी हस्ती हों... मुझे नहीं लगता कि i-PAC सीधे तौर पर उनके (ममता बनर्जी के) नियंत्रण में था, क्योंकि i-PAC एक अलग संस्था है।"

i-PAC पर अभिषेक बनर्जी का था कंट्रोल काकोली ने इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से पार्टी की कार्यप्रणाली के पुराने तरीके - जनता के मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष करने - पर लौटने की अपील की है। उनके इस बयान को चुनाव रणनीतिकार आईपैक (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी)और पार्टी नेतृत्व के आसपास के नये राजनीतिक पारिवेश के बढ़ते प्रभाव पर एक परोक्ष लेकिन तीखे हमले के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा, ''नेता ममता बनर्जी, यदि आप पहले की तरह ईमानदार, अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगी, तो पार्टी की छवि फिर से उज्ज्वल हो जाएगी। कठिन कार्यों को क्षणिक संगठनों के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता है।'' राजनीतिक हलकों ने इस टिप्पणी को आईपैक पर सीधा हमला माना है, जो चुनाव परामर्श फर्म है और जिसे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है।