'आपसे ही है अंतिम आस', वरना ध्वस्त हो जाएगा लोकतंत्र': CJI सूर्यकांत से INDIA गठबंधन की ये कैसी गुहार?

इस चिट्ठी पर AAP और DMK ने भी साइन किए हैं, जो हाल ही में INDIA ब्लॉक से दूर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि विपक्ष को चुनाव आयोग और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खुले तौर पर पक्षपाती रवैये को लेकर गंभीर चिंता है।

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले INDIA गठबंधन ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को लिखे अपने पत्र का पूरा टेक्स्ट शुक्रवार को जारी किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में हेर-फेर की जा रही है और चेतावनी दी गई है कि अगर न्यायपालिका ऐसी चिंताओं पर कोई कदम नहीं उठाती है, तो यह "लोकतंत्र के पूरी तरह से ध्वस्त होने" का संकेत होगा। विपक्षी गठबंधन ने इस पत्र में कहा है कि जब सभी संस्थागत तंत्र विफल हो जाते हैं तो नागरिकों की अंतिम उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। पिछले महीने की 28 जून को विपक्ष के 23 दलों के नेताओं ने यह पत्र लिखा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

छह पेज के इस पत्र में कहा गया है कि आम तौर पर वे चीफ जस्टिस को पत्र नहीं लिखते। पत्र में कहा गया, "क्योंकि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हमने यह असामान्य रास्ता चुना है।" न्यायपालिका से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आग्रह करते हुए विपक्ष ने पत्र में लिखा है, “जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं। इसलिए, जब न्यायपालिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो यह लोकतंत्र के पूरी तरह से विफल होने का संकेत है। जब संस्थागत व्यवस्थाएं पूरी तरह से विफल हो जाती हैं, तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है।”

"अब हम किसके पास जाएं?" चिट्ठी में आगे कहा गया है, "इसलिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि संस्थाओं में लोगों का भरोसा बना रहे। और इसके लिए संस्थाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी। हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। असल में, जब हर व्यवस्था विफल हो जाती है, तब हम अदालतों का रुख करते हैं। जब यह भी विफल हो जाती है, तो यह सवाल उठता है कि अब हम किसके पास जाएं?"

सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत पत्र में कहा गया है कि संसद, न्यायपालिका, मीडिया और कार्यपालिका लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं तथा इन संस्थाओं के बीच सहयोगात्मक व्यवस्था से ही लोकतंत्र मजबूत रह सकता है। उन्होंने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद बताते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जनता की असली इच्छा को प्रभावित कर सकती है।

SIR की प्रक्रिया पर सवाल पत्र में निर्वाचन आयोग और विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा कराई जा रही मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों की शुचिता सुनिश्चित करना बताया गया, लेकिन इसके क्रियान्वयन के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका पैदा हुई। पत्र में दावा किया गया है कि दस्तावेज आधारित सत्यापन प्रक्रिया गरीबों, अशिक्षितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए ''बहिष्कार वाली '' साबित हुई।