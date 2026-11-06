APP ने भाजपा को दुविधा में डाला, अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ED जांच की मांग

बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के साढ़ू हैं और पार्टी का एक प्रमुख चेहरा हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के लिए मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं होगी।

पंजाब में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) सीमावर्ती राज्य में नशे को मुद्दा बनाती दिख रही है। नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर भगवंत मान सरकार पर अपना हमला तेज कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने दांव से भाजपा को चौंका दिया है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पत्र लिखकर एक मामला दर्ज करने और 736.96 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने की मांग की है। इस मामले में अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम सामने आ रहा है।

भगवंत मान की सरकार के इस कदम ने केंद्र सरकार को असमंजस में डाल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल (SAD) और BJP के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। मान सरकार द्वारा लिखे गए इस पत्र के समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

नशे के मुद्दे पर मान को घेर रही भाजपा भाजपा ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के मुद्दे को सबसे अहम बना दिया है। BJP का आरोप है कि सरकार नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को तोड़ने और नशे के प्रसार को रोकने में विफल रही है। 'नशा मुक्त पंजाब' अभियान के जरिए BJP ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जनमत तैयार करने और राज्य सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश की है।

AAP ने भाजपा को दुविधा में डाला आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर भाजपा को जवाब देने की कोशिश की है। एक अकाली नेता से जुड़े आरोपों को केंद्रीय एजेंसी को सौंपकर आप ने पिछली SAD-BJP सरकार के समय लगे आरोपों की याद दिलाना चाहती है। वह यह सवाल भी उठा रही है कि अपने पुराने राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर BJP का क्या रुख है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भाजपा को एक राजनीतिक दुविधा में डाल दिया है

अकाली नेता के खिलाफ कार्रवाई करेगी ED? भाजपा पंजाब में नशीले पदार्थों को लेकर AAP पर लगातार हमले कर रही है। अब खुद एक सवाल के घेरे में आ गई है। सवाल यह है कि एक अकाली नेता से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ केंद्र सराकार की जांच एजेंसी क्या कार्रवाई करेगी? खबरों के अनुसार, विजिलेंस ब्यूरो के पत्र में मजीठिया को इस कथित वित्तीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड और मुख्य लाभार्थी बताया गया है। इस जांच में अपराध से जुड़ी कथित 736.96 करोड़ रुपये की रकम सामने आई है। आरोप है कि यह पैसा परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों, कई कंपनियों और विदेशी इकाइयों के जरिए इधर-उधर भेजा गया था।

राज्य सरकार की जांच के मुताबिक, इस पूरी प्रक्रिया में तीन चरण शामिल थे। फंड जुटाना, कई वित्तीय माध्यमों से उसे घुमाना और अंत में उसे संपत्तियों में बदल देना। जांच में साइप्रस और सिंगापुर की विदेशी कंपनियों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों से जुड़े लेन-देन की पड़ताल की गई है। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर संपत्तियां, विमान, निवेश और अन्य चीजें खरीदने के लिए किया गया। विजिलेंस ब्यूरो ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच के लिए ED (प्रवर्तन निदेशालय) से मदद मांगी है।