भारत सरकार और तालिबान के किस फैसले पर खुश हुए AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी

AAP सांसद और जाने-माने उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी ने भारत सरकार और अफगानिस्ताने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमृतसर और काबुल के बीच फ्लाइट शुरू होने से दोनों पक्षों को लाभ होगा।

अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ चले हैं। मुत्ताकी ने साफ तौर पर कहा कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। वहीं भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच एक फैसले पर AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी खुशी जाहिर की है। राज्यसभा सांसद और वाणिज्य संसदीय स्थायी समिति और विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने खुद ही ऐलान किया कि जल्द ही अमृतसर और काबुल के बीच उड़ान सेवा शुरू होगी।

साहनी ने कहा, यह पंजाब में व्यापार और उद्योग जगत के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि अमृतसर की लोकेशन व्यापारिक रणनीति के आधार पर बहुत अहम है और अफगानिस्तान के साथ हवाई संपर्क स्थापित होने पर यह तेजी से बदलाव लाएगी। साथ ही विकास को गति मिलेगी। इससे दोनों ही पक्षों को लाभ मिलेगा। खास तौर पर व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों और दवा कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा।

वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने सोमवार को भारतीय उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि तालिबान शासित देश में शांति स्थापित हो गई है और भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारतीय उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि वीजा एक गंभीर समस्या बनी हुई है और दोनों पक्षों के व्यापारियों की सुगम आवाजाही के लिए इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने आवश्यकता है। साथ ही, अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।