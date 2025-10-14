Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAAP MP Vikramjit Singh Sahney was happy with which decision of the Indian government and the Taliban

भारत सरकार और तालिबान के किस फैसले पर खुश हुए AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी

AAP सांसद और जाने-माने उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी ने भारत सरकार और अफगानिस्ताने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमृतसर और काबुल के बीच फ्लाइट शुरू होने से दोनों पक्षों को लाभ होगा।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
भारत सरकार और तालिबान के किस फैसले पर खुश हुए AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी

अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ चले हैं। मुत्ताकी ने साफ तौर पर कहा कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। वहीं भारत सरकार और अफगानिस्तान के बीच एक फैसले पर AAP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने भी खुशी जाहिर की है। राज्यसभा सांसद और वाणिज्य संसदीय स्थायी समिति और विदेश मामलों की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने खुद ही ऐलान किया कि जल्द ही अमृतसर और काबुल के बीच उड़ान सेवा शुरू होगी।

साहनी ने कहा, यह पंजाब में व्यापार और उद्योग जगत के लिए क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा कि अमृतसर की लोकेशन व्यापारिक रणनीति के आधार पर बहुत अहम है और अफगानिस्तान के साथ हवाई संपर्क स्थापित होने पर यह तेजी से बदलाव लाएगी। साथ ही विकास को गति मिलेगी। इससे दोनों ही पक्षों को लाभ मिलेगा। खास तौर पर व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्योगों, किसानों और दवा कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा।

वहीं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने सोमवार को भारतीय उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि तालिबान शासित देश में शांति स्थापित हो गई है और भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। भारतीय उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि वीजा एक गंभीर समस्या बनी हुई है और दोनों पक्षों के व्यापारियों की सुगम आवाजाही के लिए इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने आवश्यकता है। साथ ही, अफगानिस्तान में भारतीय कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच माल की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

फिक्की ने अफगानिस्तान के मंत्री के हवाले से एक बयान में कहा, ‘अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान में आवश्यक शांति स्थापित हो गई है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की गई हैं।’ उन्होंने फिक्की द्वारा आयोजित उद्योग जगत के साथ एक संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि द्विपक्षीय व्यापार पहले ही एक अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
AAP Afghanistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।