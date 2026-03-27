शादी से पहले लड़कों का हो टेस्ट; सदन में AAP नेता ने की कानून बनाने की मांग, बोले- तलाक बढ़ रहे

आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने शादी के पहले लड़कों के डोप और मेडीकल टेस्ट को अनिवार्य करने की बात उठाई है। उन्होंने सदन में ऐसा कानून बनाने और सभी राज्यों में इसे लागू करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा होने की वजह से ही देश में तलाक और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं।

देश में बढ़ते तलाक और घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद मालविंदर सिंह कंग ने शुक्रवार को सदन में आवाज उठाई। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए शादी के पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट अनिवार्य करने के लिए कानून बनाने की मांग की। आपको बता दें, पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद कंग का यह संबोधन ऐसे समय में सामने आया है, जब सोशल मीडिया पर पंजाब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का घंटों तक नशे की हालात में एक ही जगह पर खड़ा हुआ देखा जा सकता है।

सदन में जीरो आवर में बोलते हुए कंग ने भारतीय समाज में शादी को लेकर लड़के और लड़कियों के बीच में होते भेदभाव को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा, " जब नया रिश्ता जुड़ता है तो लड़की के बारे में बहुत जांच-पड़ताल की जाती है, लेकिन लड़कों को लेकर उतनी जांच-पड़ताल नहीं होती। हमारे समाज में लगातार तलाक और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि अगर किसी लड़के को विवाह का सर्टिफिकेट जारी करवाना है, तो उससे पहले उसे मेडीकल और डोप टेस्ट करवाना होगा।''

कंग ने जोर देकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह हमारे समाज की भलाई के लिए है। सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए और सभी राज्यों को इसे अपनाने के लिए कहना चाहिए।

गौरतलब है कि आप सांसद का यह बयान भारतीय समाज की सच्चाई को भी उजागर करता है। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि परिवार अपने लड़कों की कमियों को छिपाते हैं या फिर उसके बारे में झूठ बोलकर उसकी शादी करवा देते हैं। बाद में जब लड़की के सामने सच्चाई आती है, तो उसे भाग्य का लिखा बोलकर टाल देते हैं। शराब और खराब स्वास्थ्य की वजह से कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर घरेलू हिंसा के मामले भी सामने आते हैं।