अमीर और गरीब के लिए अलग-अलग नियम क्यों? हिंदू महिला संग CM उमर अब्दुल्ला की शादी पर भड़के AAP विधायक
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान दोनों की ही यह दूसरी शादी है। उमर अब्दुल्ला की पहली शादी पायल नाथ के साथ 1994 में हुई थी और उनके दो बेटे जाहिर और जमीर हैं।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक निजी समारोह में वरिष्ठ टीवी पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी रचा ली। दोनों ने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दुनिया को दी। सीएम के इस तरह हिंदू महिला से शादी करने के बाद जम्मू-कश्मीर की डोडा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मेहराज मलिक ने राज्य के मुख्यमंत्री को बधाई दी, साथ ही ऐसा करते हुए उन्होंने धर्म के तथाकथित ठेकेदारों और दिन-रात हिंदू-मुस्लिम करने वाले न्यूज चैनलों को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया।
AAP विधायक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी और इस दौरान 'लव जिहाद' को लेकर अपने-अपने चैनलों पर शो करने वाले न्यूज चैनलों को 'गोदी मीडिया' (सरकार के चहेते) बताते हुए, उन पर जानबूझकर ऐसे मुद्दों को को उठाते हुए भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'शादी के लिए उमर अब्दुल्ला साहब को बधाई। लेकिन अब 'गोदी मीडिया' कहां है? जो 'लव जिहाद' पर प्राइम-टाइम डिबेट चलाता है? क्या वे इसका इस्तेमाल सिर्फ BJP को फायदा पहुंचाने और गरीब लोगों को निशाना बनाने के लिए करते हैं? क्या अब हिंदू धर्म खतरे में नहीं है?'
मुस्लिम विद्वानों के रवैये पर भी जताई नाराजगी
इसके बाद अपनी पोस्ट में उन्होंने मुस्लिम धर्म के विद्वानों के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए और उन पर अमीर-गरीब लोगों के लिए अलग-अलग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अपनी पोस्ट में आगे उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि 'क्या मुस्लिम विद्वान बता सकते हैं कि मुसलमानों के लिए ऐसी शादी जायज है? यानी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना, वह भी इस्लाम कबूल किए बिना? अमीरों और गरीबों के लिए अलग-अलग नियम क्यों हैं? इसी शादी को लेकर शेयर की अपनी पोस्ट में मलिक ने लिखा था कि 'धर्म के ठेकेदार अब चुप क्यों, सब फतवे और धर्म के रक्षक बस गरीब लोगों के लिए होते हैं।'
उमर अब्दुल्ला ने फोटो शेयर कर दी थी जानकारी
बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को एक निजी समारोह में कश्मीरी पंडित परिवार से आने वाली निधि राजदान के साथ शादी की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए शनिवार को अपनी शादी की जानकारी दी और अपनी पोस्ट में लिखा, 'कल एक नए सफर की शुरुआत हुई।' इस दौरान अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी नई नवेली पत्नी के साथ चार तस्वीरें भी शेयर कीं।
शादी में शामिल हुए दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदार
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह विवाह समारोह शुक्रवार (30 अक्टूबर) को दोनों परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित हुआ। जिसमें उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला और माता मौली, उनकी तीन बहनें तथा अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। जबकि निधि के पिता और वरिष्ठ पत्रकार एमके राजदान और उनकी मां सरला राजदान भी समारोह में मौजूद थीं। सूत्रों ने बताया कि दोनों की शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई।
उमर और निधि दोनों की है दूसरी शादी
उमर अब्दुल्ला और निधि दोनों की ही यह दूसरी शादी है। उमर अब्दुल्ला (उम्र 56 वर्ष) की पहली शादी पायल नाथ के साथ 1994 में हुई थी और उनके दो बेटे जाहिर और जमीर हैं। हालांकि यह कपल साल 2011 से ही अलग-अलग रह रहा था। इन दोनों का तलाक इस साल 31 जुलाई को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद हुआ। कई सालों तक अदालत में लंबित रहे तलाक के इस मामले को इस साल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया था। निधि (उम्र- 49 वर्ष) की भी यह दूसरी शादी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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