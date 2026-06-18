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अब AAP का नंबर? राघव चड्ढा के बाद लोकसभा सांसद छोड़ेंगे पार्टी, मंत्री का बड़ा दावा

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तृणमूल कांग्रेस से हुई शुरुआत के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी टूट हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ताजा माहौल के मद्देनजर ऐसा दावा किया है। हालांकि, इसपर अब तक आप की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अब AAP का नंबर? राघव चड्ढा के बाद लोकसभा सांसद छोड़ेंगे पार्टी, मंत्री का बड़ा दावा

शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भी दल बदल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बुधवार बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आप सांसद भी NDA को समर्थन दे सकते हैं। खास बात है कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद एनडीए के साथ आने की तैयारी कर रेह हैं। वहीं, इसी तरह की अटकलें समाजवादी पार्टी को लेकर भी लगाई जा रहीं हैं।

उद्धव ठाकरे बन सकते थे डिप्टी सीएम

आठवले ने कहा है कि साल 2019 में उद्धव महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन सकते थे। उन्होंने कहा, '...उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2019 में एक गलती की थी... 2019 में उनके लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन देना जरूरी था। वह खुद उपमुख्यमंत्री बन सकते थे...'

उन्होंने दावा किया है कि 6 सांसद दल बदल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'नौ में से छह सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। इससे महाराष्ट्र में हमारे एनडीए (NDA) और महायुति की ताकत बढ़ गई है।'

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आम आदमी पार्टी के टूटने का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अब एक और बहुत अच्छी चीज हुई है। डीएमके ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन खत्म कर लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद हमारे साथ आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भी हमारे साथ आ सकते हैं...। मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पास करने जा रही है। यह पास हो जाएगा, और मेरा मानना है कि इस बार हमारे पास दो-तिहाई बहुमत हो सकता है...।'

फिलहाल, लोकसभा में आप के 3 सांसद हैं। इनमें राज कुमार छब्बेवाल, गुरमीत सिंह हायर और मलविंदर सिंह कांग का नाम शामिल है।

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समाजवादी पार्टी में भी हो सकती है टूट

त्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया कि समाजवादी पार्टी में 'बड़ी टूट होगी'। उन्होंने दावा किया कि कई नेता भारतीय भाजपा में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने इन दावों को खारिज किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बुधवार को दावा किया कि बड़ी संख्या में सपा सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हैं।

ओम बिरला से मिले शिवसेना यूबीटी के बागी

शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों के बागी होने के संकेत बुधवार को स्पष्ट रूप से दिखे, जब पार्टी के प्रमुख नेताओं और बागियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग-अलग मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। बागी नेताओं के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें लोकसभा में पार्टी के नौ सांसदों में से छह का समर्थन प्राप्त है।

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भाषा के सूत्रों के अनुसार, बागी सांसदों की बिरला के साथ जल्द ही एक औपचारिक बैठक हो सकती है, जिसमें वे अलग गुट के तौर पर मान्यता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग कर सकते हैं। यह बैठक गुरुवार को हो सकती है।

पार्टी के लोकसभा सदस्य अरविंद सावंत और अनिल देसाई और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इस मामले में कोई भी फैसला नियमों, कानून, संविधान और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

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लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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