अब AAP का नंबर? राघव चड्ढा के बाद लोकसभा सांसद छोड़ेंगे पार्टी, मंत्री का बड़ा दावा

तृणमूल कांग्रेस से हुई शुरुआत के बाद अब आम आदमी पार्टी में भी टूट हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ताजा माहौल के मद्देनजर ऐसा दावा किया है। हालांकि, इसपर अब तक आप की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है।

शिवसेना UBT में फूट की अटकलों के बीच अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भी दल बदल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बुधवार बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आप सांसद भी NDA को समर्थन दे सकते हैं। खास बात है कि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद एनडीए के साथ आने की तैयारी कर रेह हैं। वहीं, इसी तरह की अटकलें समाजवादी पार्टी को लेकर भी लगाई जा रहीं हैं।

उद्धव ठाकरे बन सकते थे डिप्टी सीएम आठवले ने कहा है कि साल 2019 में उद्धव महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन सकते थे। उन्होंने कहा, '...उद्धव ठाकरे के लिए अपने विधायकों और सांसदों को संभालना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उन्होंने 2019 में एक गलती की थी... 2019 में उनके लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन देना जरूरी था। वह खुद उपमुख्यमंत्री बन सकते थे...'

उन्होंने दावा किया है कि 6 सांसद दल बदल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'नौ में से छह सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए हैं। इससे महाराष्ट्र में हमारे एनडीए (NDA) और महायुति की ताकत बढ़ गई है।'

आम आदमी पार्टी के टूटने का दावा केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अब एक और बहुत अच्छी चीज हुई है। डीएमके ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन खत्म कर लिया है। ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद हमारे साथ आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भी हमारे साथ आ सकते हैं...। मोदी सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पास करने जा रही है। यह पास हो जाएगा, और मेरा मानना है कि इस बार हमारे पास दो-तिहाई बहुमत हो सकता है...।'

फिलहाल, लोकसभा में आप के 3 सांसद हैं। इनमें राज कुमार छब्बेवाल, गुरमीत सिंह हायर और मलविंदर सिंह कांग का नाम शामिल है।

समाजवादी पार्टी में भी हो सकती है टूट त्तर प्रदेश सरकार में मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को दावा किया कि समाजवादी पार्टी में 'बड़ी टूट होगी'। उन्होंने दावा किया कि कई नेता भारतीय भाजपा में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। समाजवादी पार्टी ने इन दावों को खारिज किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बुधवार को दावा किया कि बड़ी संख्या में सपा सांसद पार्टी छोड़ने को तैयार हैं।

ओम बिरला से मिले शिवसेना यूबीटी के बागी शिवसेना यूबीटी के छह सांसदों के बागी होने के संकेत बुधवार को स्पष्ट रूप से दिखे, जब पार्टी के प्रमुख नेताओं और बागियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अलग-अलग मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। बागी नेताओं के एक समूह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और दावा किया कि उन्हें लोकसभा में पार्टी के नौ सांसदों में से छह का समर्थन प्राप्त है।

भाषा के सूत्रों के अनुसार, बागी सांसदों की बिरला के साथ जल्द ही एक औपचारिक बैठक हो सकती है, जिसमें वे अलग गुट के तौर पर मान्यता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की मांग कर सकते हैं। यह बैठक गुरुवार को हो सकती है।