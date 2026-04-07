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पंजाब में सभी वादे 4 बरस में पूरे, अब असम और केरल की बारी; अनुराग ढांडा ने बताया AAP का प्लान

Apr 07, 2026 05:26 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नशे की समस्या पर अनुराग ढांडा ने बताया कि सरकार ने ड्रग तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा। लगभग 70-80 हजार पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की और 20 हजार से अधिक FIR दर्ज हुईं। पाकिस्तान से आने वाली ड्रग सप्लाई की चेन तोड़ी गई।

पंजाब में सभी वादे 4 बरस में पूरे, अब असम और केरल की बारी; अनुराग ढांडा ने बताया AAP का प्लान

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने पंजाब सरकार के चार साल के कामकाज की तारीफ की है। लाइव हिन्दुस्तान को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 92 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने 5 वर्षों के सभी वादे मात्र 4 बरस में पूरे कर दिए। बिजली और पानी मुफ्त करने, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने जैसी मुख्य योजनाएं लागू की गईं। पंजाब में 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

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नशे की समस्या पर अनुराग ढांडा ने बताया कि सरकार ने ड्रग तस्करों के नेटवर्क को तोड़ा। लगभग 70-80 हजार पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई और 20 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज हुईं। पाकिस्तान से आने वाली ड्रग सप्लाई की चेन तोड़ी गई। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 और एससी परिवार की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता दी जा रही है।

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भविष्य का क्या है AAP का प्लान

गुजरात और गोवा में पार्टी के प्रदर्शन पर अनुराग ढांडा ने कहा कि गुजरात में 2022 के चुनाव में 13 प्रतिशत वोट और 5 विधायक जीते। हाल के सर्वे में वोट शेयर 25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गोवा में दो विधायक जीते और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल चलाकर ईमानदार विपक्ष की छवि बनाई। उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले को राजनीतिक साजिश बताया और कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें प्राइमाफेसी एविडेंस तक नहीं मिला।

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भविष्य की योजनाओं में अनुराग ढांडा ने असम, केरल, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल सहित 17 राज्यों में संगठन मजबूत करने की बात कही। 2027 के चुनावों में पार्टी तीसरा विकल्प बनकर कांग्रेस-बीजेपी से परे अल्टरनेटिव पेश करेगी। उन्होंने वैश्विक संकट पर भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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