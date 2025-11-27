AAP ने पंजाब में इतिहास रचने वाले मेयर को पार्टी से निकाला, बलजीत सिंह चन्नी पर क्या आरोप?

संक्षेप: बलजीत सिंह चन्नी पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मेयर बने थे। बलजीत सिंह को 21 अगस्त 2023 को निर्विरोध मोगा नगर निगम का मेयर चुना गया था।

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चन्नी को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा भी ले लिया है। इस फैसले की जानकारी देते हुए पार्टी की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक बलजीत सिंह चन्नी के नशा तस्करों के साथ करीबी संबंध पाए गए हैं और जांच में ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर करने और मेयर पद से हटाने का निर्णय लिया। कथित तौर पर इन आरोपों की पुष्टि होने के बाद पार्टी हाईकमान ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है।

आप के पहले मेयर बन रचा था इतिहास बलजीत सिंह चन्नी पंजाब में आम आदमी पार्टी के पहले मेयर बने थे। बलजीत सिंह को 21 अगस्त 2023 को निर्विरोध मोगा नगर निगम का मेयर चुना गया था। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव हारने के कारण कांग्रेस की नितिका भल्ला को गंवानी मेयर की कुर्सी पड़ी थी। जुलाई में आम आदमी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया और कांग्रेस की नितिका भल्ला को मेयर पद से हटा दिया गया था।

कार पेंटर से मेयर बने, अब तस्करों से रिश्ते के आरोप बलजीत सिंह चन्नी एक साधारण सिख परिवार से हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा-बेटी हैं। बलजीत मेयर बनने से पहले जीटी रोड पर गाड़ियों को पेंट करने की वर्कशॉप चलाते थे। जानकारी के मुताबिक वे पिछले 25 साल से समाजसेवा कर रहे हैं। बलजीत मेयर चुनाव जीतने से पहले कभी लावारिस लाश तो कभी सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाकर चर्चा में रहते थे। हालांकि अब तस्करों से संबंध रखने के आरोप के कारण बलजीत सिंह चन्नी का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है।

क्या बोली आम आदमी पार्टी इस एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि मान सरकार ने भ्रष्ट मेयर को ड्रग तस्करों से संबंध के सबूत मिलने पर तुरंत पद से बर्खास्त कर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी ने लिखा, “अपना हो या पराया, ड्रग्स और भ्रष्टाचार के दोषियों के साथ नहीं देगी मान सरकार।”