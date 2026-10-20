भगवंत मान को एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया, केंद्र सरकार पर भड़की AAP

भगवंत मान की फ्रांस यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पंजाब इस समय नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एयरपोर्ट पर करीब 3 घंटे तक रोका गया। दिल्ली में आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक्स पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मान पंजाब के उत्पादों को पेश करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारद्वाज ने कहा, 'केंद्र का यह अहंकार खत्म होना चाहिए। रावण का अहंकार भी दशहरे पर खत्म हो गया था।'

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भगवंत मान पेरिस में पंजाब के उत्पादों को पेश करने के लिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने के बावजूद यह दौरा किया। मान की फ्रांस यात्रा को लेकर पंजाब में पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब इस समय नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का विदेश जाना सही नहीं है। विपक्ष ने यह भी पूछा है कि यह दौरा आधिकारिक है या निजी। इसके साथ ही यात्रा पर होने वाले खर्च और मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी के जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

भगवंत मान की फ्रांस यात्रा की आलोचना बीजेपी सांसद तरुण चुग ने भगवंत मान की फ्रांस यात्रा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी के कारण पंजाब के युवाओं में नशे की समस्या बढ़ रही है। चुग ने दावा किया कि राज्य के कई इलाकों में नशे के कारण लोगों की जान जा रही है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में पुलिस थानों को भी निशाना बनाया गया है और पुलिसकर्मी तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री की यात्रा आधिकारिक है, तो उनकी पत्नी इसमें क्यों शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में संकट के बीच मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन मनाने के लिए फ्रांस गए हैं।