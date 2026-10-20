भगवंत मान को एयरपोर्ट पर 3 घंटे तक रोका गया, केंद्र सरकार पर भड़की AAP
भगवंत मान की फ्रांस यात्रा को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पंजाब इस समय नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एयरपोर्ट पर करीब 3 घंटे तक रोका गया। दिल्ली में आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को एक्स पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि मान पंजाब के उत्पादों को पेश करने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस गए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं दिए जाने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भारद्वाज ने कहा, 'केंद्र का यह अहंकार खत्म होना चाहिए। रावण का अहंकार भी दशहरे पर खत्म हो गया था।'
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भगवंत मान पेरिस में पंजाब के उत्पादों को पेश करने के लिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से एनओसी नहीं दिए जाने के बावजूद यह दौरा किया। मान की फ्रांस यात्रा को लेकर पंजाब में पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब इस समय नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का विदेश जाना सही नहीं है। विपक्ष ने यह भी पूछा है कि यह दौरा आधिकारिक है या निजी। इसके साथ ही यात्रा पर होने वाले खर्च और मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी के जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
भगवंत मान की फ्रांस यात्रा की आलोचना
बीजेपी सांसद तरुण चुग ने भगवंत मान की फ्रांस यात्रा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी के कारण पंजाब के युवाओं में नशे की समस्या बढ़ रही है। चुग ने दावा किया कि राज्य के कई इलाकों में नशे के कारण लोगों की जान जा रही है और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर भी हमले हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में पुलिस थानों को भी निशाना बनाया गया है और पुलिसकर्मी तक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री की यात्रा आधिकारिक है, तो उनकी पत्नी इसमें क्यों शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में संकट के बीच मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ जन्मदिन मनाने के लिए फ्रांस गए हैं।
रवनीत सिंह बिट्टू ने भी यात्रा पर उठाया सवाल
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पूछा कि भगवंत मान का पेरिस दौरा आधिकारिक यात्रा है या जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी। बिट्टू ने मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी के जाने और उनके रहने-खाने का खर्च पंजाब के करदाताओं के पैसे से उठाए जाने की आशंका जताई। उन्होंने फ्रांस की ओर से मिले निमंत्रण पर भी सवाल किया। पेरिस में होने वाले एसआईएएल कार्यक्रम में पंजाब के मार्कफेड की भागीदारी के लिए निमंत्रण मिलने की बात सामने आई है। उन्होंने पूछा कि अगर निमंत्रण मार्कफेड के लिए था, तो मुख्यमंत्री को पेरिस जाने की जरूरत क्यों पड़ी। बिट्टू ने मांग की कि मान यात्रा का उद्देश्य, खर्च और आधिकारिक निमंत्रण से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करें।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें