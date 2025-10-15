राज्यसभा के सबसे अमीर सांसदों में से एक होंगे AAP के राजिंदर गुप्ता, पर कार नहीं; कितनी दौलत

संक्षेप: Trident Group के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता के पास कोई लोन भी नहीं है। यदि वह चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो राज्यसभा में बैठने वाले सबसे अमीर सदस्यों में से एक होंगे। 24 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर की 4 और पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसी दिन नतीजे भी शाम तक घोषित हो जाएंगे।

पंजाब में राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने राजिंदर गुप्ता को मैदान में उतारा है। राजिंदर गुप्ता के नाम पर कोई कार नहीं है और ना ही वह खेती की जमीन के मालिक हैं। इसके बाद भी उनकी संपत्ति 5053 करोड़ रुपये की है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे में दी है। Trident Group के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता के पास कोई लोन भी नहीं है। यदि वह चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो राज्यसभा में बैठने वाले सबसे अमीर सदस्यों में से एक होंगे। 24 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर की 4 और पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसी दिन नतीजे भी शाम तक घोषित हो जाएंगे।

नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्दलीय कैंडिडेट नवनीत चतुर्वेदी का नामांकन खारिज कर दिया गया है। उनके दस्तावेजों में खामी का हवाला दिया गया है। वहीं अब मैदान में राजिंदर गुप्ता और उनकी पत्नी मधु ही हैं। राजिंदर की पत्नी ने इसलिए नामांकन दाखिल किया था ताकि उनके पति का यदि किसी स्थिति में खारिज हो जाता है तो वह बैकअप कैंडिडेट के तौर पर रहें। अब जब नवनीत चतुर्वेदी का नामांकन खारिज हो गया और एक ही घर से दो कैंडिडेट हैं तो मधु गुप्ता नामांकन वापस ले लेंगी। इस तरह राजिंदर गुप्ता ही अकेले कैंडिडेट होंगे और वे निर्विरोध ही राज्यसभा पहुंच जाएंगे।

राजिंदर गुप्ता ने बताया है कि उनके परिवार के पास 4,338 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। इसके अलावा 615 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। गुप्ता मैट्रिक पास हैं, जब उनकी पत्नी मधु गुप्ता ने ग्रैजुएशन तक पढ़ाई की है। गुप्ता परिवार पत्नी मधु के नाम पर मधुराज फाउंडेशन का भी संचालन करता है।