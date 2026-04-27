AAP के 7 सांसदों के विलय को मंजूरी, भाजपा की राज्यसभा में संख्या बढ़कर 113; बना दिया रिकॉर्ड
AAP छोड़ने वाले सभी सांसद पंजाब के हैं और वहां अब आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद बचा है। बलबीर सिंह सीचेवाल ने पार्टी नहीं बदली है, जबकि अन्य 7 सांसदों ने उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा की लीडरशिप में पाला बदल लिया।
आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा के 7 सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भाजपा की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 113 हो गई है। उसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब उसने यह आंकड़ा छुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए यह करारा झटका है और वह उच्च सदन में 10 से सीधे 3 पर आकर ठहर गई है। ये सभी सांसद पंजाब के हैं और वहां अब आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक सांसद बचा है। बलबीर सिंह सीचेवाल ने पार्टी नहीं बदली है, जबकि अन्य 7 सांसदों ने उद्देश्य से भटकने का आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा की लीडरशिप में पाला बदल लिया।
इस मामले में आम आदमी पार्टी ने तीन सांसदों के खिलाफ अर्जी भी राज्यसभा चेयरमैन को दी थी और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग रखी थी। AAP की दलील थी कि इन तीन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, जबकि अन्य 4 नहीं दिखे हैं। ऐसे में ये 4 मिलकर अल्पमत में हैं और इनका पार्टी छोड़ना दल-बदल कानून के तहत आता है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार को इन सभी सांसदों के भाजपा में विलय को मंजूरी दी। उनकी इस मंजूरी ने उच्च सदन में भाजपा की ताकत को काफी बढ़ा दिया है। एक ही झटके में भगवा दल के खेमे में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 बढ़ गई है।
आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा जाने वाले सांसदों में चर्चित नेता राघव चड्ढा के अलावा पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, राज्यसभा में पार्टी उपनेता अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं। इन सांसदों में सबसे चौंकाने वाला नाम तो संदीप पाठक का ही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता था। वह लंबे समय तक पंजाब के मामलों को देखते थे। इसके अलावा पार्टी में उनका पद संगठन महासचिव का था। संदीप पाठक को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और पंजाब में अपनी उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी। इससे अरविंद केजरीवाल पर कोई असर नहीं पड़ा और अंत में उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया।
विक्रमजीत सिंह साहनी का दावा- मुझसे केजरीवाल ने मांगा था इस्तीफा
वहीं एक अन्य सांसद विक्रम जीत सिंह साहनी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझसे 22 अप्रैल को मीटिंग की थी। उन्होंने मुझे खुद बुलाया था और बातचीत में कहा था कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। इस पर मैंने कहा कि मैं किसी भी तरह के या किसी के भी दबाव नहीं हूं। फिर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने पर विचार करना चाहिए। मैंने इससे इनकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें