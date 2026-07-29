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आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने स्वीडन से भेजी धमकी, गौरी से शादी करने पर लव जिहाद का आरोप

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई धमकी, स्वीडन के आईपी एड्रेस से भेजी गई थी। इस धमकी में लॉरेंस गैंग ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर उन पर लव जिहाद के आरोप लगाए हैं।

Aamir Khan receives threat from Lawrence Bishnoi gang
लॉरेंस बिश्नोई और आमिर खान

Aamir Khan receives threat from Lawrence Bishnoi gang: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान इन दिनों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। हाल ही में गौरी स्प्राट के साथ शादी करके चर्चा में आए अभिनेता को बिश्नोई गैंग ने लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाकर धमकी दी है। एक हफ्ते पहले आए इस धमकी भरे संदेश को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। यह संदेश स्वीडन के आईपी एड्रेस से भेजा गया है। हालांकि, इसे वीपीएन का इस्तेमाल करके भेजा गया है। ऐसे में इसकी जानकारी निकालना मुश्किल है।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेता को भेजा गया यह धमकी भरा संदेश स्वीडन के आईपी एड्रेस से भेजा गया था। इस ऑडियो संदेश में कॉलर ने अपनी पहचान आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के तौर पर बताई है। ऑडियो संदेश में उन्होंने आमिर खान पर आरोप लगाया कि वह लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी गैंग इसको बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। गैंग की तरफ से कहा गया कि जल्दी ही इसका जवाब भी दिया जाएगा।

ऑडियो संदेश के साथ फेसबुक पोस्ट भी वायरल

ऑडियो संदेश के साथ ही एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। इसमें आमिर खान को लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाकर धमकी दी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि लव जिहाद उनकी संस्कृति और देश दोनों के खिलाफ है। जो भी स्टारडम के नाम पर इस तरह की चीजों को बढ़ावा देगा, गैंग उसे अपने हिसाब से और अपने तरीके से जवाब देगी।

आपको बता दें, रिपोर्ट लिखे जाने तक इस मामले में अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं गई है। हालांकि, पुलिस संदेश भेजने वाले के लिए तलाशी अभियान चला रही है। हालांकि, वीपीएन और टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करके भेजे गए इस संदेश को भेजने वाले का पता लगाना आसान नहीं है।

लॉरेंस गैंग कई लोगों को दे चुका है धमकी

गौरतलब है कि आमिर खान पहले अभिनेता नहीं है, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली हो। सलमान खान के पीछे बिश्नोई गैंग काफी पहले से पड़ा है। उनके अपार्टमेंट के बाहर एक बार गोलीबारी भी हुई है। इसके अलावा हनी सिंह, कपिल शर्मा जैसे सितारों के खिलाफ भी बिश्नोई गैंग धमकी दे चुका है।

61 वर्षीय अभिनेता आमिर खान ने अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को तलाक देकर हाल ही में 5 जुलाई को गौरी स्प्राट के साथ में शादी रचाई थी। इसकी काफी चर्चा हुई थी। दोनों को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। आमिर खान की तीनों बीबीयों के गैर-इस्लामिक होने को लेकर भी लोगों ने जमकर सवाल उठाए थे। इसी क्रम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी खान को धमकी दी थी। हालांकि, इन धमकियों को लेकर अभी तक आमिर खान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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