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मैं सिर्फ पॉलिसी मेकर, बाकी आमी जानी ना... अभिषेक बनर्जी संपत्ति केस में क्या ममता के करीबी ने ही किया खेला?

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमवार को ही कालीघाट में एक अहम बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मेयर फिरहाद हकीम और डिप्टी मेयर अतीन घोष को कथित तौर पर कड़ी फटकार लगाई थी।

मैं सिर्फ पॉलिसी मेकर, बाकी आमी जानी ना... अभिषेक बनर्जी संपत्ति केस में क्या ममता के करीबी ने ही किया खेला?

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद से तृणमूल कांग्रेस में नंबर दो पद पर रहने वाले पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें दिन-ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वह पहले से ही भड़काऊ भाषण मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। अब उन्हें कोलकाता नगर निगम (KMC) ने सोमवार को उनके घर शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाकर बुलडोजर ऐक्शन का नोटिस थमाया है। नगर निगम ने बनर्जी, उनके परिवार के सदस्यों और एक कंपनी के स्वामित्व वाली या उनसे जुड़ी 17 से 21 संपत्तियों के संबंध में नोटिस भेजे गए हैं, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इन स्थलों पर निर्माण निगम द्वारा अनुमोदित स्वीकृत नक्शों के अनुरूप है या नहीं।

इस बीच, कोलकाता नगर निगम के मेयर और तृणमूल कांग्रेस के विधायक फिरहाद हकीम ने नोटिस मामले से पल्ला झाड़ लिया है और दो टूक कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हकीम ने साफ शब्दों में कहा कि वह केवल एक 'पॉलिसी मेकर' (नीति निर्माता) हैं और इस प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं थी।

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अटकलों का बाजार गर्म

जब पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कोलकाता में हरीश मुखर्जी रोड स्थित आवास पर केएमसी का नोटिस चस्पा किए जाने पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो फिरहाद हकीम ने कहा, "कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नियमों के अनुसार, हम केवल पॉलिसी मेकर हैं। मैं एक नीति निर्माता हूं। मुझे नोटिस भेजने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह पूरी तरह से बोरो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।" मेयर फिरहाद हकीम के इस बयान ने बंगाल के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है।

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फटकार के तुरंत बाद नोटिस चस्पा

यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमवार को ही कालीघाट में एक अहम बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मेयर फिरहाद हकीम और डिप्टी मेयर अतीन घोष को कथित तौर पर कड़ी फटकार लगाई थी। इस फटकार के तुरंत बाद ही निगम के अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे और नोटिस चस्पा कर चले गए। इस वजह से कयासबाजी तेज हो गई है। बता दें कि फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते हैं। अभी हाल ही में उन्हें पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है।

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43 संपत्तियों की एक विस्तृत लिस्ट जारी

इस बीच, भाजपा ने अभिषेक बनर्जी से कथित रूप से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक विस्तृत लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। इन संपत्तियों में कुछ अभिषेक बनर्जी के नाम पर तो कुछ उनके परिजनों और करीबी दोस्तों के नाम पर संयुक्त रूप से मालिकाना हक वाली बताई गई है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में आने वाली संपत्तियों में 188ए हरीश मुखर्जी रोड स्थित बनर्जी का आवास, कालीघाट रोड पर स्थित एक निकटवर्ती इमारत और प्रेमेंद्र मित्रा सरानी, ​​पंडितिया रोड और उस्ताद आमिर खान सरानी जैसे स्थानों पर स्थित कई अन्य परिसर भी शामिल हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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