Aam Adami Party breaks silence over MLA Harmeet Pathanmajra on allegations आरोप निजी, पार्टी संरक्षण नहीं देगी; विधायक पठानमाजरा मामले पर आम आदमी पार्टी ने तोड़ी चुप्पी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAam Adami Party breaks silence over MLA Harmeet Pathanmajra on allegations

आरोप निजी, पार्टी संरक्षण नहीं देगी; विधायक पठानमाजरा मामले पर आम आदमी पार्टी ने तोड़ी चुप्पी

बाढ़ प्रबंधनों और अफसरशाही पर अपनी ही सरकार के ​खिलाफ आवाज उठाने वाले पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी और फिर हिरासत से फरार होने के मामले में आप ने अब चुप्पी तोड़ी है।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Tue, 2 Sep 2025 10:49 PM
share Share
Follow Us on
आरोप निजी, पार्टी संरक्षण नहीं देगी; विधायक पठानमाजरा मामले पर आम आदमी पार्टी ने तोड़ी चुप्पी

बाढ़ प्रबंधनों और अफसरशाही पर अपनी ही सरकार के ​खिलाफ आवाज उठाने वाले पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी और फिर हिरासत से फरार होने के मामले में आप ने अब चुप्पी तोड़ी है। आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने कहा कि सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा से जुड़े घटनाक्रमों और मामले से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया और कहा कि गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जनता के साथ पूरी जानकारी साझा करना जरूरी है, क्योंकि पठानमाजरा आम आदमी पार्टी के निर्वाचित विधायक हैं।

महिला ने क्या लगाया आरोप
उन्होंने बताया कि विधायक को आज सुबह एक महिला द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। महिला ने आरोप लगाया है कि वह 2021 से पठानमाजरा के साथ रिश्ते में थी और उन्होंने एक गुरुद्वारे में शादी भी की थी। पन्नू ने कहा कि जब पठानमाजरा ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने खुद अपनी वैवाहिक स्थिति का खुलासा किया था। शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि पठानमाजरा ने हाल के दिनों में भी उसके साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश की थी। जब उसने पुलिस से संपर्क करने की धमकी दी, तो उसने दावा किया तो उसे निजी तस्वीरें और वीडियो लीक होने की धमकी देकर डराया गया। इसी आधार पर पुलिस ने बलात्कार सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
पन्नू ने कहा कि जब पठानमाजरा को पुलिस कार्रवाई की आशंका हुई तो उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी ने उन्हें सही नहीं माना क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा ऐसे मामलों में जीरो टॉलिरेंस की नीति अपनाई है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल चरित्र हमेशा जोर देते रहे हैं। इस तरह के मामलों में पार्टी किसी को भी बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि पठानमाजरा को यह एहसास हो गया था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों में झूठे मुद्दे उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश की।

कानून अपना काम करेगा
हाल के दिनों में प्रसारित वीडियो से यह पता भी चलता है कि उनके करीबी सहयोगियों को पुलिस कार्रवाई की जानकारी थी। आज सुबह पंजाब पुलिस ने पठानमाजरा को हरियाणा में ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह हिरासत से फरार हो गए हैं। पुलिस इस मामले में आगे की जानकारी साझा करेगी। पन्नू ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांत पर अडिग है। कानून अपना काम करेगा। एक पार्टी के रूप में हमारे लिए जनता के साथ पारदर्शी रहना जरूरी है लेकिन ऐसे मामलों में पार्टी किसी को भी बचाने या संरक्षण देने का काम नहीं करेगी।

आ​खिर कहां हैं पठानमाजरा?
पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले रेप के तहत हरियाणा के करनाल से आज सुबह गिरफ्तार किए गए पंजाब की सन्नौर विधानसभा सीट से विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए हैं। पुलिस उन्हें थाने ले जा रही थी, तभी पठानमाजरा और उनके साथी चकमा देकर फरार हो गए। पठानमाजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर में फरार हो गए, जिनमें से पुलिस ने फॉर्च्यूनर को पकड़ लिया है। जबकि पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही थी लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है कि वह कहां हैं? वहीं, पठानमाजरा ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी कर कहा था कि पंजाब पुलिस ने मेरी पूर्व पत्नी से जुड़े एक पुराने मामले में रेप केस दर्ज किया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी टीम पंजाब पर हावी होने की कोशिश कर रही है और मेरी आवाज दबाई जा रही है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)

Aam Aadmi Party Punjab News Punjab
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।