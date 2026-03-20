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आम आदमी पार्टी ने केरल चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, कितने उम्मीदवारों के नाम

Mar 20, 2026 10:33 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवंतनपुरम
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आम आदमी पार्टी ने केरलम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

आम आदमी पार्टी ने केरल चुनाव के लिए जारी की तीसरी लिस्ट, कितने उम्मीदवारों के नाम

आम आदमी पार्टी ने केरलम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आप ने पहली लिस्ट में 22 और दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। केरल में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।

तीसरी लिस्ट में चंगनसेरी से प्रोफेसर साजू कनान्तारा, कडूथुरुथी से डॉमिनिक सिमॉन, मानाथवाड़ी से विष्णु पीजी, नट्टिका गिरिजन एए, चेलक्कारा से केवी सुब्रमण्यम, प्रेराम्ब्रा से रंजीत मलायिल, इलाथुर से अब्दुल बासित अठोली, कोडुवल्ली से बावन कुट्टी केएम, मलंपुझा से साई पीजे, तिरुर से कबीर शमीर कुट्टूर के नाम हैं।

इसके अलावा कोच्चि से शक्कराली, त्रिपुनितुरा से थॉमस पॉल, विपिन से मोहनदास पीजी, कुथुपरांबू से रफीद एपी, थिरुवंबडी से सनी वी जोसेफ, पीरमेदु से जोसेफ जैकब और चेर्थाला से टॉमी इलाचेरी के नाम शामिल हैं।

गौरतलब है कि भाजपा और कांग्रेस भी केरल में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी हैं। इस बीच केरल में नेताओं के बीच भगदड़ भी शुरू हो चुकी है। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो नेता शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। दोनों नेताओं के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है।

यहां आयोजित एक समारोह में भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में चिरायिनकीझु से कांग्रेस उम्मीदवार रहे बी एस अनूप और केरल प्रदेश कांग्रेस समिति (केपीसीसी) कार्यसमिति के सदस्य आर एस अरुण राज को पार्टी में शामिल किया।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, अनूप को चिरायिनकीझु और अरुण राज को चदयामंगलम विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोनों नेताओं को उम्मीद थी कि उन्हें इस बार कांग्रेस से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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