पंजाब चुनाव: AAP ने जारी की 31 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट; 2 सांसद उतारे, 8 MLAs के नाम काटे, देखें- पूरी सूची

अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक के बाद 31 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। इस लिस्ट में गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला से जबकि दीपक बाली को जालंधर कैंट से टिकट दिया गया है।

पंजाब की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज (गुरुवार, 12 नवंबर को) अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 31 नामों को हरी झंडी दी गई है। नई दिल्ली में पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी (PAC) की बैठक के बाद 31 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई है। इस लिस्ट में गुरमीत सिंह मीत हेयर को बरनाला से जबकि दीपक बाली को जालंधर कैंट से टिकट दिया गया है। पार्टी ने इस लिस्ट में दो सांसद को भी उम्मीदवा बनाया है। मीत हेयर फिलहाल संगरूर लोकसभी सीट से सांसद हैं। उनके अलावा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर को फिर से बरनाला से उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके अलावा पार्टी ने इस लिस्ट में आठ सीटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। लांबी से कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह उनके ही भतीजे रणधीर सिंह धीरा को उतारा गया है। कुल मिलाकर पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को भी टिकट दिया गया है। इस कड़ी में पार्टी ने जालंधर कैंट से दीपक बाली को टिकट दिया है।। वह पहली बार उम्मीदवार बने हैं। इनके अलावा जालंधर सेंट्रल से नितिन कोहली, जालंधर नॉर्थ से वनीत धीर को टिकट दिया गया है। पार्टी ने पठानकोट से रोहित स्याल, सुजानपुर से स्वर्ण एस. सलारिया तो गुरदासपुर से रमन बहल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने चर्चित सीट मजीठा से तलबीर सिंह गिल को मैदान में उतारा है, जबकि अमृतसर उत्तर सीट सेकरमजीत सिंह रिंटू को टिकट दिया है।

फीडबैक पर पहले हुई चर्चा, फिर टिकट फाइनल पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा कि यह फैसला पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (PAC) द्वारा टिकट बंटवारे और सर्वे से मिले फीडबैक पर चर्चा करने के बाद लिया गया है। बयान में कहा गया है कि PAC की बैठक में सर्वे से मिले फीडबैक पर विस्तार से चर्चा हुई, जो दिन भर चलती रही। पार्टी ने कहा, "आज PAC की बैठक में पंजाब चुनावों के लिए टिकटों पर चर्चा हुई। सर्वे रिपोर्ट से मिले फीडबैक पर दिन भर विचार-विमर्श किया गया।" बड़ी बात यह भी है कि आज जिन 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, उनमेें से 21 सीटें ऐसी हैं, जहां पार्टी को 2022 में पराजय मिली थी।

आदमपुर से पवन कुमार टीनू को टिकट AAP के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता द्वारा जारी सूची के अनुसार, उम्मीदवारों में दीना नगर से शमशेर सिंह, जबकि कादियां से गुरइकबाल सिंह महल को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने फतेहगढ़ चुरियां से हरजोबनजीत सिंह रंधावा (जिन्हें जोबन रंधावा के नाम से भी जाना जाता है), राजा सांसी से सोनिया मान,और पट्टी से जसकंवर सिंह गिल (जिन्हें जस्सा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है) को मैदान में उतारा है। अन्य उम्मीदवारों में भोलाथ से एडवोकेट हरसिमरन सिंह, कपूरथला से दविंदर पाल सिंह रंगा, फगवाड़ा से डॉ. राज कुमार छब्बेवाल, फिल्लौर से हरजोत कौर लोहटिया, शाहकोट से बलवीर सिंह पाला जलालपुर और आदमपुर से पवन कुमार टीनू शामिल हैं।

मुकेरियां से सरबजोत सिंह साबी इसके अलावा, AAP ने मुकेरियां से सरबजोत सिंह साबी, नवांशहर से रॉबी कांग, चमकौर साहिब से जसवीर सिंह गढ़ी, खरड़ से परमिंदर सिंह गोल्डी और दाखा से डॉ. केएनएस कांग को उम्मीदवार बनाया है। बाकी उम्मीदवारों में जगराओं से सरवजीत कौर मानुके, अबोहर से डॉ. सुहानी डोडा, बल्लुआना से अमनदीप सिंह 'गोल्डी' मुसाफिर, लंबी से रणधीर सिंह धीरा खुड्डियां, बठिंडा ग्रामीण से गोपाल सिंह, बरनाला से गुरमीत सिंह मीत हेयर और शुतराना से वनिंदर कौर लुंबा शामिल हैं। यह घोषणा 12 नवंबर, 2026 की है और इस पर 'आप' के राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर हैं।