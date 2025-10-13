पत्रकार अंजना ओम कश्यप के खिलाफ पंजाब में केस दर्ज, वाल्मीकि समाज ने लगाए हैं आरोप
पंजाब के लुधियाना में आजतक की ऐंकर और मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनपर वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप है।
पंजाब के लुधियाना में फेमस हिंदी न्यूज चैनल आजतक की मैनेजिंग एडिटर व ऐंकर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनपर वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वाल्मीकि धरम समाज की शिकायत के अनुसार एफआईआर दर्ज की गई है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अंजना ओम कश्यप ने प्राचीन संत वाल्मीकि को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उनका यह शो चैनल के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर प्रसारित किया गया था। वाल्मीकि धरम समाज ने उनकी टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए पूरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही है। संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठने और प्रदर्शन करने की भी धमकी दी है।
संगठन के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल ने कहा, हम कश्यप की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उन्हें अपने शब्दों के लिए नेशनल चैनल पर वाल्मीकि समाज से माफी मांगनी होगी। संगठन के मुख्य संचालक और आम आदमी पार्टी नेता विजय दानव ने कहा, हम चाहते हैं कि तत्काल अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी हो। जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ एस/एसटी ऐक्ट की धारा 3 (1)(v) और सेक्शन 299 के तहत केस दर्ज किया गया है।
नंबर 4 पुलिस स्टेशन के एसएचओ इन्स्पेक्टर गगनप्रीत सिंह ने कहा, डीएसपी रैंक के अधिकारी को मामले की जांच सौंपी जाएगी। प्रक्रिया के मुताबिक फाइल लुधियाना पुलिस कमिश्नर के कार्यालय भेजी जाएगी।