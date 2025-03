LIVE Updates रिफ्रेश

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज March 11, 2025 LIVE - अपनी शादी में ये दो गिफ्ट्स नहीं चाहते भाजपा सांसद, वीडियो बनाकर लाने से किया मना

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार March 11, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on March 11, 2025: In this image released by @Tejasvi_Surya via X on March 6, 2025, BJP MP Tejasvi Surya and Carnatic classical singer Sivasri Skandaprasad during their wedding ceremony, in Bengaluru. (@Tejasvi_Surya via PTI Photo)(PTI03_06_2025_000241B)