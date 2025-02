LIVE Updates रिफ्रेश

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज February 9, 2025 LIVE - मोदी की गारंटी, शाह की रणनीति; दिल्ली चुनाव से BJP ने तैयार की बिहार की जमीन

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार February 9, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on February 9, 2025: New Delhi: Prime Minister Narendra Modi with Union Home Minister Amit Shah during celebrations at the BJP HQ after the party won the Delhi Assembly election, in New Delhi, Saturday, Feb. 8, 2025. (PTI Photo/Manvender Vashist Lav) (PTI02_08_2025_000520B)