आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज February 8, 2025 LIVE - कांग्रेस के हाल पर हंस रहे INDIA के नेता, बोले- दिल्ली में खाता खोल लिया बस

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार February 8, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on February 8, 2025: New Delhi, Feb 07 (ANI): Congress National President Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP and party MP Rahul Gandhi during a meeting with leaders and MLAs of the Jharkhand Pradesh Congress Committee, at Indira Bhawan in New Delhi on Friday. (ANI Photo)