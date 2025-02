LIVE Updates रिफ्रेश

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज February 6, 2025 LIVE - आबाद होने के लिए अमेरिका गए, बर्बाद होकर लौटे; परिजनों ने बयां किए दर्द

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार February 6, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on February 6, 2025: Amritsar: A US military aircraft carrying illegal Indian immigrants upon its landing at the Shri Guru Ramdas Ji International Airport, in Amritsar, Wednesday, Feb. 5, 2025. 104 Indian migrants were deported from US land, according to officials. (PTI Photo/Shiva Sharma)(PTI02_05_2025_000431A)