आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज February 12, 2025 LIVE - PM मोदी की अमेरिका यात्रा कई मायनों में खास, डोनाल्ड ट्रंप से इन मुद्दों पर होनी है बात

Hindi News (हिंदी न्यूज़), Aaj Ke Mukhya Hindi Samachar, हिंदी समाचार February 12, 2025 LIVE - नेशनल न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज और राष्ट्रीय समचार के इस ब्लॉग में खबरों के पीछे की खबरें भी होंगी। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर ब्रेकिंग न्यूज तक यहां बने रहेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा।

Latest news on February 12, 2025: (FILES) (COMBO) This combination of pictures created on November 07, 2024 shows former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (L) attends a Fox News Townn Hall moderated by US television host Harris Faulkner (out of frame), in Cumming, Georgia, on October 15, 2024, and Indian Prime Minister Narendra Modi (R) takes part in a working session on Artificial Intelligence (AI), Energy, Africa-Mediterranean at the Borgo Egnazia resort during the G7 Summit in Savelletri near Bari, Italy, on June 14, 2024. Donald Trump has not yet returned to the White House but is already thrusting himself to the front of international stage as he once again shatters diplomatic niceties. As only the second former president elected to a non-consecutive term, Trump is at least a known quantity to world leaders. Even his knack for unpredictable behavior is predictable. (Photo by Elijah Nouvelage and Tiziana FABI / AFP)