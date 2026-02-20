सावधान! इन राज्यों में बिगड़ने वाला है मौसम, भारी बारिश का अलर्ट; तेज हवाएं चलने का भी अनुमान
मौसम विभाग ने बताया कि भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कल बना निम्न दबाव क्षेत्र गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक उसी क्षेत्र में बना रहा।
Aaj ka Mausam: मौसम विभाग ने शुक्रवार से कुछ राज्यों में मौसम बिगड़ने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया कि अगले 24 घंटों में इसी क्षेत्र में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है जिसके प्रभाव से 21 और 22 फरवरी को दक्षिणी जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
आईएमडी के मुताबिक भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक फैला है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में उसी क्षेत्र में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बाद में पश्चिम और उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। इससे तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में कुछ स्थानों पर 20 फरवरी को हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
मौसम विभाग ने बताया है कि 21 फरवरी को भी कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा के साथ गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, तेनकासी, विरुधुनगर और थेनी जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 फरवरी को डिंडीगुल, मदुरै और थेनी जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है और यहां भी येलो अलर्ट लागू रहेगा।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 20 और 21 फरवरी की सुबह उत्तर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। चेन्नई शहर और आसपास के क्षेत्रों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। शुष्क मौसम बना रहने की संभावना है और वर्षा के आसार नहीं हैं। हालांकि, सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा छा सकता है।
