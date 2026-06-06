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आज का मौसम, 6 जून: शनिवार को झमाझम होगी बारिश, IMD ने तेज हवाएं चलने का दिया अलर्ट

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिमी और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिश्रित रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

आज का मौसम, 6 जून: शनिवार को झमाझम होगी बारिश, IMD ने तेज हवाएं चलने का दिया अलर्ट

शनिवार को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी मिलाजुला रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की प्रेस रिलीज से यह जानकारी सामने आई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है और तमिलनाडु, कर्नाटक व आसपास के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलेगी।

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पश्चिमी और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम मिश्रित रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुजरात के अधिकांश हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून गतिविधियों के कारण बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इन क्षेत्रों में दिन के तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, हालांकि कुछ स्थानों पर गर्मी का असर अभी भी बना रहेगा।

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यूपी और राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में मौसम अपेक्षाकृत परिवर्तनशील रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं धूलभरी हवाएं या हल्की वर्षा संभव है। राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, हालांकि पूर्वी जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहने के संकेत हैं, जिससे हाल के दिनों की भीषण गर्मी में कुछ राहत मिलेगी।

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बिहार और बंगाल के मौसम का हाल

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बिहार और झारखंड में भी गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बादल छाए रहेंगे और कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है।

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Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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