आज का मौसम 5 जुलाई: दिल्ली-NCR, UP और पहाड़ी राज्यों में बारिश कब तेज होगी? IMD का अलर्ट जारी

Aaj ka Mausam Samachar 5 July: पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 से 8 जुलाई के बीच बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं।

Aaj Ka Mausam Samachar 5th July: देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून (Monsoon Updates) तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, मॉनसून की उत्तरी सीमा फिलहाल गुजरात के जामनगर, राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू और हरियाणा के हिसार, पंजाब के बठिंडा से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 दिनों के भीतर मॉनसून उत्तर अरब सागर, गुजरात और राजस्थान के कुछ और हिस्सों के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब के शेष इलाकों को भी पूरी तरह कवर कर लेगा। इस सक्रियता के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक झमाझम बारिश, आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 6 से 10 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 6-7 जुलाई को और उत्तराखंड में 5 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

दिल्ली-NCR, UP, हरियाणा और पंजाब में कब होगी तेज बारिश दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में 6 से 8 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश में 7 से 10 जुलाई के बीच मानसूनी बारिश का दौर तेज होगा। पूर्वी राजस्थान में 5 से 7 जुलाई के दौरान अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 10 जुलाई तक लगातार मॉनसूनी बारिश का दौर जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 10 जुलाई तक असर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 5 से 8 जुलाई के बीच बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 5 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

ओडिशा में अलर्ट, झारखंड में बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग के मुताबिक, ओडिशा में मौसम विभाग ने भारी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यहां कुछ स्थानों पर बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं, गंगा के किनारे स्थित पश्चिम बंगाल, झारखंड और हिमालय से सटे पश्चिम बंगाल में 5 से 10 जुलाई के बीच भारी बारिश होगी। झारखंड में तीव्र आकाशीय बिजलीगिरने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 से 10 जुलाई के बीच लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 7 जुलाई से बारिश की तीव्रता बढ़ेगी।