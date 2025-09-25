Aaditya Thackeray sounds like Rahul Gandhi on Vote Chori Claiming Surgical Strike वोट चोरी पर राहुल गांधी के बाद, आदित्य ठाकरे का सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा; क्या है मामला, India News in Hindi - Hindustan
वोट चोरी पर राहुल गांधी के बाद, आदित्य ठाकरे का सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा; क्या है मामला

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के अंदाज में बड़ा धमाका करने की बात कही है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। उनका कहना है कि वह पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अनियमितताओं की पोल खोलेंगे।

वोट चोरी पर राहुल गांधी के बाद, आदित्य ठाकरे का सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा; क्या है मामला

शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के अंदाज में बड़ा धमाका करने की बात कही है। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। उनका कहना है कि वह पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अनियमितताओं की पोल खोलेंगे। आदित्य ठाकरे मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे में बोल रहे थे। जब उनसे खुलासे की टाइमिंग को लेकर पूछा गया तो आदित्य ने कहा कि वह सर्जिकल स्ट्राइक की टाइमिंग के बारे में नहीं बता सकते।

आदित्य ठाकरे की यह चेतावनी मुंबई नगर निगम चुनावों के नजदीक आने के साथ आई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही चुनाव आयोग का पर्दाफाश करेगी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने पिछले साल चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लिखा था। इसमें वोटों में अचानक हुई बढ़ोत्तरी के बारे में कहा गया था। इसके अलावा मिसिंग वोटर्स और बूथ पर मिसमैनेजमेंट की भी बात कही थी। हम इसको लेकर प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाल के दिनों में वोट चोरी को लेकर कई प्रेस कांफ्रेंस की हैं। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

वहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि बहुत जल्द ही हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि वह यह बताएंगे कि पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए किस तरह से वोट चोरी में शामिल थे। यह सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने जुलाई में इंडियन एक्सप्रेस में ‘मैच-फिक्सिंग महाराष्ट्र’ शीर्षक से लिखा एक संपादकीय एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ धोखाधड़ी किए जाने के अपने विश्वास को स्टेप-बाई-स्टेप बताया। उन्होंने इसे चुनाव कैसे चुराएं?

राहुल ने दावा किया कि भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों और परिणामों को पटरी से उतारने के लिए एक विस्तृत पांच-चरणीय प्रक्रिया लागू की। अपने लेख में, उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार 2023 में चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संशोधित अधिनियम लेकर आई, ताकि केंद्र के प्रति भारी पक्षपात किया जा सके।

